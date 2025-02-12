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¡ãTatsuya Kitani Asia Tour 2025¡ä
5·î2Æü Hong Kong Kitty Woo Stadium, TungPo
5·î3Æü Taipei Legacy TERA
5·î11Æü Bangkok Mr.FOX Livehouse
5·î24Æü Seoul YES24 LIVE HALL
¡ã¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä Arena Tour 2025 ¡ÖANGEL WHISPERING¡×¡ä
3·î15Æü ¡ÊÅÚ¡Ë / 16Æü¡ÊÆü¡Ë Åìµþ ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
3·î20Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë Âçºå Asue¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå
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OPEN 17:00¡¡START 18:00
»ØÄêÀÊ ¡ï8,500(ÀÇ¹þ)
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