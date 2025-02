東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催中!

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、2025年2月24日より「エンパイア・グリル」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」後期のスペシャルメニューを紹介しています。

ディズニーアンバサダーホテル/エンパイア・グリル「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー(後期)

提供期間:2025年2月24日〜2025年3月30日

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」

ディズニーアンバサダーホテルのレストランでは「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」にちなんだスペシャルメニューが登場中。

レストラン「エンパイア・グリル」では、2025年2月24日から「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」の後期スペシャルメニューが登場します☆

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”エンパイア・グリル・ランチ

© Disney

価格:6,500円

提供時間帯:ランチ

■アミューズ・ブーシュ

■アペタイザー

・白身魚とコーングリッツのフリット ポップオーバーサンド

・マグロとアボカドのライスサラダ

・生ハムとアーティチョークのマリネ

・チーズビスケットとシュリンプのピクルス

・カリフラワーのムース

・柑橘類とスモークサーモンのタルタル

・ベーコンとアスパラガスのテリーヌ

■サラダ

・スパイスとアーモンドのポテトサラダ

・パプリカのサラダ

・セロリアークのサラダとフェタチーズ

■スープ

・春野菜のサコタッシュと淡路島玉葱の軽いクリームスープ(別途900円)

■メイン

メインをひとつお選びください

・ポークスペアリブのジャマイカ風グリル

・レモンでマリネした水郷赤鶏のグリル

・ハタのグリル

・国産牛パティと古代小麦バンズのプルドポークバーガー 赤ワインとチポトレのバーベキューソース(別途1,500円)

・ビーフサーロインのグリル(別途\2,000)

・エンパイア・グリル特製 バーベキューグリル(別途2,500円)

■デザート

・赤い果実のムース ライムソルベとともに

※ご利用時間は120分といたします。

スタンドでアペタイザーが提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”エンパイア・グリル・ランチ」

たくさんの種類のお料理を少しずつ贅沢にいただけます☆

メインは「ポークスペアリブのジャマイカ風グリル」、「レモンでマリネした水郷赤鶏のグリル」、「ハタのグリル」、「国産牛パティと古代小麦バンズのプルドポークバーガー 赤ワインとチポトレのバーベキューソース」、「ビーフサーロインのグリル」、「エンパイア・グリル特製 バーベキューグリル」合計6品の中からお好みで1品を選択することができます。

デザートプレートのコロンと丸いムースの上には「ヴァネロペ」の姿も!

© Disney

「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”エンパイア・グリル・ランチ」には、オリジナルチャームも付いてきます。

キウイフルーツをモチーフにしたスウィーツなコスチュームを着た「ドナルドダック」デザインのチャームで、パステル調の淡いカラーリングもかわいい☆

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”エンパイア・グリル・ディナー

© Disney

価格:13,300円

提供時間帯:ディナー

■アミューズ・ブーシュ

■アペタイザー

アペタイザーをひとつお選びください

・柑橘でマリネした帆立貝とホワイトアスパラガス 生ハムスプレットとブラックビーンズサルサ

・シュリンプのガーリックソテー フェンネルのライトブレイズとキャロットのカラメリゼ

・国産鶏ささみのフィンガーフリッターとアメリカンワッフルサラダ ピーカンナッツとメイプルのサルサ

・国産牛のブリスケット アボカドのチョップドサラダ チポトレとチュミチュリのコンディメント

■スープ

・クミン香るコルビージャックとキャベツのスープ

■メイン

メインをひとつお選びください

・ビーフサーロインのグリル

・ビーフテンダーロインのグリル

・ラムチャップグリルとメルゲーズ風ソーセージ

・ハタとオマール海老のグリル

・エンパイア・グリル サーフアンドターフ(別途3,000円)

・エンパイア・グリル シグネチャープレート(別途3,500円)

■デザート

・スフレフロマージュとミカンのカラメリゼ 青りんごのソルベとともに

■コーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分といたします。

ディナーの時間帯にいただける「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”エンパイア・グリル・ディナー」

アペタイザーは4品の中から、メインは6品の中から好きなものをそれぞれ1品ずつ選択が可能◎

様々な組み合わせができるので、自分だけのオリジナルのコースが楽しめます!

デザートプレートは「スフレフロマージュとミカンのカラメリゼ 青りんごのソルベとともに」

円柱柄のスフレフロマージュはまるでカラフルなマシュマロのようです☆

© Disney

「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”エンパイア・グリル・ディナー」もオリジナルチャーム付き。

「ミッキーマウス」がデザインされたチャームで、アーチのようなチュロスのアートもキュートなアクセントになっています!

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

バタフライピーティー、グレープフルーツジュース、ローズシロップ、アップルゼリー、ベルローズ、金平糖、マラスキーノチェリー、金粉、シュガー

バタフライピーティーやグレープフルーツジュースがベースのスペシャルドリンク。

ぷるぷるのアップルゼリーやカリッとした金平糖が入っているので、様々な食感も楽しめます◎

そして2層の色合いも上品で素敵。

© Disney

スペシャルドリンクにはオリジナルコースターがセットになっています。

「ドナルドダック」デザインのコースターで、甘く可愛らしい世界観が表現されています。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

特別な日のランチやディナーにもぴったり。

ディズニーアンバサダーホテル/エンパイア・グリル「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー(後期)の紹介でした☆

© Disey

※写真はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post チャームはミッキーとドナルド!ディズニーアンバサダーホテル/エンパイア・グリル「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー後期 appeared first on Dtimes.