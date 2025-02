木梨憲武が2月7日、Zepp DiverCity(Tokyo)で一夜限りのプレミアム公演<木梨ソウル・ザ・ライブ>を開催した。同公演は2024年10月30日リリースの3rdアルバム『木梨ソウル』を基盤としたもの。木梨憲武のアーティストとしての幅広く深い音楽探究と多彩な人脈が織りなす、特別なエンターテインメントショーになった。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

■<木梨ソウル・ザ・ライブ>2025年2月7日@Zepp DiverCity(Tokyo)セットリスト

01 No Gravity

02 GG STAND UP

03 MNSM

04 パトロール

05 ゲット・オン・ザ・風呂(w/ SWAY)

06 Life Coaster(SWAY)

07 感情8号線 (w/ DOUBLE)

08 残り火(DOUBLE)

09 RED SPIDER DJTIME

10 No Pain No Gain(w/ CHEHON)

11 韻派句徒(CHEHON)

12 マニマニ

13 空を見上げた (w/ HAN-KUN)

14 REGGAE MAN (HAN-KUN)

15 DJ RYOW

16 Flying B (AK-69)

17 No Limit (w/ AK-69)

encore

18 ガラガラ がじゃいも remix

19 夢の先 (w/ AI)

20 Story (AI)

21 伝えなくちゃ (w/ AI, DOUBLE, FoH)

W.encore

22 I LOVE YOU だもんで

ステージのバックに構えるLEDスクリーンに映し出された退廃的なオープニング映像とSEが流れ出す。「イェッ」とマイクテストをするように薄暗いステージにぬうっと現れた木梨。スクリーンに映し出された宇宙空間の映像と共に「No Gravity」でライブは始まる。ステージ上は暗いままで、後方に構えるDJ RYOWが流すダークなトラックが無機質な雰囲気を醸している。そこに木梨は“宇宙を漂うように”、“自由に感じるままに”と淡々と声を重ねていき、会場をあたかも無重力のような空間に創り上げた。軽快なリズムと明瞭なギターフレーズに合わせてステージから無数の光が放たれる。銀色に光るジャケット姿の木梨の姿が顕になると、大きな歓声が上がった。始まったのは「GG STAND UP!!」だ。ダンサーも登場し、ファンクでポップなリズムに合わせてキレのあるステップを踏む木梨。“謙虚にグイグイ行こうぜ”と、同世代へ向けてのポジティヴで力強いメッセージを込めた歌詞をソールドアウトでフロアを埋め尽くしたオーディエンスに掲げながら、そして己を奮い立たせるように歌っていく。歌もダンスも一切の隙を見せないパフォーマンスで攻める木梨。その姿は紛れもなくアーティストだ。続く「MNSM」ではダンサーと共にステージを右左へと華麗に行き来し、抜群のリズム感で魅了する。誰もがそのステージングに釘付けになっていると、「そこのねーちゃん!」と不意を突くように奇抜なトラックが流れた。木梨は「そこのねーちゃんたち、お台場ライブ終わったら中目黒集合ッ!」と楽曲の世界観へ引き摺り込みながら、「嘘!」とオチをつけ、バブル時代のディスコ事情を描いた「パトロール」で会場のテンションをブチアゲる。そのままコミカルなビートが傾れ込み、「ゲット・オン・ザ・風呂」へ。洗面器とタオルを小脇に抱えたSWAYがステージに乱入。風呂ならぬ、高速なフロウをエッジィにキメ、スクリーンに映し出された無尽蔵に増える『木梨ソウル』ジャケットの木梨と、リアルな木梨と一緒にステージを所狭しと暴れ回った。SWAYが「Life Coaster」をハッピーかつ硬派にかましたあとは、打って変わって木梨流R&Bと演歌の融合「感情8号線」。ムーディなネオン混じりの映像を背に木梨がこぶしを効かせたソウルフルな歌声を響かせていると、2コーラスめで全身白を纏ったDOUBLEが登場。コミカルな歌詞を歌うR&Bの女王の姿にオーディエンスは戸惑いながらも、2人の絶妙で奇妙なデュエットが会場を酔わせた。彼女のそうした意外な一面を引き出せたのも木梨だからこその為せる業。そんなDOUBLEは、人前で歌うのは10年以上ぶり(?)だという「残り火 -eternal BED-」を披露。圧倒的な歌の強さを魅せつけた。さて、お次はRED SPIDERのDJタイムだ。「レゲエの時間、行っていいっスかぁ!」という雄叫びで始まった、腹の底までガンガン届くレゲエのリズム。「お前ら、元気なさすぎや!」「葬式か!」とトラックを無視して挟み込まれるRED SPIDER節全開の叱咤と扇動に、フロアの熱もぐいぐいと上がっていき、ボルテージは最高潮。会場はこの上ない熱気に包まれた。「レゲエ界のCHEHONとノリさん行こかぁー!」と、RED SPIDERの呼び込みで登場したCHEHONとドレッドヘアのウィッグを被った木梨は「No Pain No Gain」をダイナミックにドロップ。CHEHONは「本物のレゲエ聴きたいやつ、どれだけ居てんスか?」と続けざまに「韻派句徒」を投下する。ダブのリズムに次々とアドリブのリリックを叩き込み、オーディエンスはあげた両手を大きく揺らし、フェスかと思うほどの盛り上がりを見せる。「見たか! 見たか! CHEHON&RED SPIDERのあのノリ! よし、まだいくぞ、レゲエで!」と声高らかな木梨をよそに、緩やかでアコースティックなイントロが流れ出す。「あれ? 歌いやすい。この曲でみんなもゆらゆらと落ち着いて」と、「まにまに」をゆったりのんびりと歌った。続いてのゲストは、HAN-KUN。外は2月の真冬だが、Zepp内は南国の真夏のビーチを想起させるように、「空を見上げた」で2人はおおらかな歌声を聴かせる。そして「REGGAE MAN」では「YO!! お前等REGGAE好き?」「当たり前だろREGGAE好き!」のコール&レスポンスもバッチリ。「当たり前田のクラッカー」と世代ネタをぶっ込む木梨に大きく反応するオーディエンスのバイブスも「YO!! お前等ノリさん好き?」「当たり前だろノリさん好き!」と、アゲアゲだ。DJ RYOWが「WHO ARE YOU?」「ビートモクソモネェカラキキナ」「Ready To Fight」を矢継ぎ早に送ると、炎の映像とともにAK-69が登場。ただならぬオーラを放ちながら「Flying B」で会場を大きく揺らすと、木梨と阿吽の呼吸でリリックがせめぎ合う「No Limit」へ。寄り添うように、時に突き放すような2人が織りなすグルーヴに会場は酔いしれる。木梨は“Ay It’s not a joke”からの「みゃおー」で歌い締めた。「俺のヒーロー、ノリさんに呼んでもらえたことが光栄です! みんなにとってもヒーローだよね?」──そう言ってAK-69は去り、「いつもと違うんで、ドーモアリガトございました」と、木梨は照れ臭そうに慣れないライブステージから降りて、本編を終えた。「アンコールの言葉もなく、ありがとう!」と、こんな感じのライブ慣れしていないのは俺もみんなとも同じだと笑いを誘ったアンコール。木梨はDJ RYOWに「ボタン、どれ?」とターンテーブルのスタートボタンを確認し、「知ってる曲、少し音を感じるのかな」とトラックをスタート。聴き慣れたフレーズに大きな歓声が上がる。「ガラガラ がじゃいも remix」だ。「ガラガラヘビがやってくる」、「がじゃいも」という平成の’90s国民的ヒットソングが、令和の2025年にリミックスされてスタイリッシュに轟き、大きな盛り上がりを見せた。「まだまだいくぞ、この人の登場だ!」木梨にそう呼び出されたのはAI。「夢の先へ〜Next Dream〜」を2人が伸びやかな歌声で大きく響かせるも、「AIちゃんありがとうね、昔から長いねぇ付き合いが」「歌詞忘れてんじゃないですか、この人!」と、曲中でのフランクなやり取りが2人の関係性を表している。歌い終えると「10代、東京出てきた時からお世話になっていて感謝です」とAI。「1番だけ一緒に歌っていい?」という木梨とともに「Story」を歌い上げた。そして、ステージに呼び込まれたFull Of Harmonyが「僕らのスーパースター、レジェンド……国宝!」と最上級の賛美を木梨へ贈ると、「今日はみんな裏でも持ち上げてくれるから気持ちいい」と満面の笑みを浮かべる。そんなFull Of Harmony、AI、DOUBLEと一緒に届けられた「伝えなくちゃ」。一夜限りの特別な最上級のハーモニーがオーディエンスの心を震わせた。最後の最後は大平勉のピアノ伴奏で「I LOVE YOU だもんで。」。ふくよかな中低音ボーカルで妻・安田成美への愛と感謝を丁寧に歌う。結婚記念日をうっかり忘れてしまったエピソードなど、夫婦生活の近況を歌詞に織り交ぜて笑いを誘いながらその美声を響かせた。「全力で俺たちのことを支えてくれるスタッフたちと、またいろんな形でのライブ、ソロやら大勢やらフェスなどやれたら。『木梨レコード』という若いアニキたちもいっぱい控えてるんで。遊んでもらいながらまたライブやりたいと思います。本日は誠にありがとうございました、お台場まで。寒いのでお気をつけて。ありがとー!」そう言ってライブは締めくくられた。木梨からゲストアーティストへのリスペクトと、ゲストアーティストから木梨へのリスペクトを存分に感じられた夜だった。木梨の音楽愛とユーモアが作り上げたライブであり、センスと実力は言うまでもなく、さらなるポテンシャルをも感じられたライブであった。なんでも器用にこなすアーティスト、木梨憲武が今度はどんなことを企んでいるのか、この先も目が離せない。