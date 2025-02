flumpoolが、2025年3月5日(水)リリースの6枚目となる待望のニューアルバム『Shape the water』に収録される全13曲のトラックリストを発表、同時に全曲をダイジェスト収録したトレーラー映像を公開した。そして、アルバムリリースに先駆けて、1曲目に収録される楽曲「Keep it up!!」が2月19日(水)の先行配信が決定し、ラジオでのオンエアが解禁、Pre-save/add(ライブラリ追加予約)が開始された。

リリース情報





▲通常盤 ▲通常盤

6th ALBUM『Shape the water』2025年3月5日(水)Release■FC限定BOX SET(3CD + BD + 48P PHOTO BOOK + GOODS)AZNT-110 / \15,400(税込)■通常盤(1CD + 1BD)AZCS-1132 / \ 6,600(税込)ご予約はこちら:https://a-sketch-inc.lnk.to/flumpool_Shape_the_water_CD通常盤(CD+BD)AZCS-1132 / \6,600(税込)<CD収録曲>01. Keep it up!!02. アラシノヨルニ03. Love's Ebb and Flow04. Just stand by me05. ハレルヤ・レディ06. Hourglass07. SUMMER LION(テレビ東京系ドラマNEXT「ひだまりが聴こえる」オープニングテーマ)08. 夕日に染められて君は09. 星空サイクリング10. 迷宮シナプス(ゲーム「ユミアのアトリエ〜追憶の錬金術士と幻想の地〜」主題歌)11. puzzled(ゲーム「崩壊学園」10周年テーマ曲)12. Sugarsong13. 君に恋したあの日から(日本テレビ系「DayDay.」2024年4月エンディングテーマ)<BD収録曲>01. どんな未来にも愛はある02. 君に届け03. NEW DAY DREAMER04. 夏よ止めないで 〜You’re Romantic〜05. 微熱リフレイン06. labo07. 素晴らしき嘘08. 夜は眠れるかい?09. 解放区10. Because... I am11. とうとい12. HELP13. 君に恋したあの日から14. 証15. reboot〜あきらめない詩〜16. イイじゃない?17. 夏Dive18. ヒアソビ19. 星に願いを20. TouchEN1. SUMMER LIONEN2. Hydrangea※Blu-rayのライブ映像をスマートフォンでも楽しめるプレイパス対応。収録:15th Anniversary tour 2024「This is flumpool!!!!〜15の夜に逢いましょう〜」2024.7.14@LINE CUBE SHIBUYAFC限定BOX SET(3CD+BD+48P PHOTO BOOK+GOODS)AZNT-110 / \15,400(税込)※受注終了【Album Special Site】https://www.flumpool.jp/sp/6th-album