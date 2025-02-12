»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¸ø¼°Àï400¾¡¤òÃ£À®¡ªÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¡Ê22¡Ë¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÏ¢ÇÆ¤ÎÀïÀÓ¤Ï¡©¡Ö±Ã²¦Àï¡×Ä©Àï¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·ÂÐ¶ÉÂ³¤¯
¾´ý¤ÎÄÌ»»400¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¡Ê22¡Ë¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀÓ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»400¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿Æ£°æ¼·´§¡£
12Æü¤Ï¡Ö±Ã²¦Àï¡×¤ÎÄ©Àï¼Ô¤ò·è¤á¤ëËÜÀï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¸ÍÊÕÀ¿¼·ÃÊ¡Ê38¡Ë¤È¤ÎÂÐ¶É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÆ£°æ¼·´§¡¢¸½ºß¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÏ¢ÇÆ¤ÎÀïÀÓ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö´ýÀ»¡×¤È¡Ö²¦°Ì¡×¤Ï5Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö±ÊÀ¤¾Î¹æ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹â¤Î¾Þ¶â³Û¤ò¸Ø¤ë¡ÖÎµ²¦¡×¤Ï¡¢4Ï¢ÇÆ¡£
°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤«¤é¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥´Ô¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¡Ö±Ã²¦¡×¤È¡Ö²¦¾¡×¤Ï3Ï¢ÇÆ¡£
ºÇ¤âÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¡ÖÌ¾¿Í¡×¡Ö²¦ºÂ¡×¡Ö´ý²¦¡×¤Ï2Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£°æ¼·´§¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö²¦¾Àï¡×¡Ö´ý²¦Àï¡×¤Î2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ã²¦Àï¡×Ä©Àï¸¢¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹°ì¶É¤¬º£¤âÂ³¤¯Ãæ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÈ¬´§Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£