¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×´´Éô¤éÂáÊá¡¡½÷À¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤«¡Ö1500Ëü±ß°Ê¾å¤Ï²Ô¤¤¤À¡×¡¡¥¢¥¯¥»¥¹¤«¤é¾Ò²ð¼õ¤±¤¿¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤âÅ¦È¯¡¡·Ù»ëÄ£
½÷À¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤Î´´Éô¤é¤¬¿·¤¿¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤Î´´Éô¡¢»³ÆâÍÛÅÐÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤ÈÂÀÅÄÎ¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢½÷À¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³ÆâÍÆµ¿¼Ô¤ÏSNS¤Ç»Å»ö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ò´«Í¶¤·¡¢Ìó10Å¹ÊÞ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÀÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï1¥«·î¤ÇÌó155Ëü±ß¤ÎÊó½·¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1500Ëü±ß°Ê¾å¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤«¤é½÷À¤Î¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤¿ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»Ô¤Î¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¡¢½¾¶È°÷¤ÎËÅÄÍµ»°ÍÆµ¿¼Ô¡Ê57¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£