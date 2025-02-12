¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛLINKIN PARK¡Ê¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñー¥¯¡ËºÆ·ëÀ®¸å½é¤ÎÍèÆü¸ø±é¤¬ÂçÀ¹¶·¡ª¡Ö²Î¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥Î¥À¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡ª
2·î11Æü¡¢LINKIN PARK¡Ê¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñー¥¯¡Ë¤Î7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¡ÊºÆ·ëÀ®¸å½é¡ª¡Ë¤Î½éÆü¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Î¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤Ø¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¶Ê¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿LINKIN PARK6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥Î¥À¡ÊVo/MC/Gu/Key¡Ë¡¢¥¨¥ß¥êー¡¦¥¢ー¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡ÊVo¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥Àー¡ÊGu/ ¥µ¥Ýー¥È¡Ë¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊBa¡Ë¡¢¥¸¥çー¡¦¥Ïー¥ó¡ÊDJ¡Ë¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥ó¡ÊDr¡Ë¤Ø¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤À¼±ç¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
ºÇ½é¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖSomewhere I Belong¡×¤«¤é²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£ÂçÀ¼¤Ç²Î¤¦´ÑµÒ¤ÎÀ¼¤È¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¦¥¨¥ß¥êー¤¬²ñ¾ì¤òÇ®¤¯¤·¡¢º£¤¬Åß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡ÖCrawling¡×¡ÖNew Divide¡×¤Î2¶Ê¤ò½ª¤¨¡¢½é¤ÎMC¤ò¶´¤ó¤À¥Þ¥¤¥¯¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¤ªÎé¡£²ñ¾ì¤Ë¡ÖI love you¡×¤È´ÑµÒ¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
4¶ÊÌÜ¤Ë¤ÏºÆ·ëÀ®¸å½é¤á¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFrom Zero¡Ù¤«¤é¡ÖThe Emptiness Machine¡×¡£°µ´¬¤Î²»°µ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·À¸Linkin Park¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê¾Ï¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤µ¤¨¥Ð¥ó¥É¤«¤é»Ç¤¨¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¤âÅÜÅó¤Î¿Í¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¡¢´Ö¤Ë¤Ï¸Ä¡¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤â¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¼çÌò¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¼Â´¶¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥Î¥À¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢Fort Minor¡Ê¥Õ¥©ー¥È¡¦¥Þ¥¤¥Êー¡Ë¤Î¡ÖWhen They Come for Me¡×¤È¡ÖRemember the Name¡×¤Î2³Ú¶Ê¤¬ÆÃÊÌ¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×·Á¼°¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î´ÑµÒ¤Î¶½Ê³¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤¬ÆÍÁ³ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢¡È¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥Ðー¥¹¥Çー¡¦¥È¥¥ー¡¦¥æー¡É¤È²Î¤¦¥¨¥ß¥êー¤È¤È¤â¤Ë¥±ー¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤¦¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥Î¥À¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2·î8Æü¤Ï¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ç¥¤¥ô¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÌá¤ê¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¥¹¥¯¥êー¥à/¥·¥ã¥¦¥È¤¬¶Á¤¯³Ú¶Ê¡ÖCasualty¡×¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤¬°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤Ë¤âÇ®¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖOne Step Closer¡×¤Ø¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¿Ê¤ß¡¢³Ú¶Ê½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Õ¥êー¥º¤ò¤·¤Æ³Ú¶Ê¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·Ò¤°±ÇÁü¤Ç¤Ï²¿¤«¤¬¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥Àー¥¯¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼¡¤Î³Ú¶Ê¡ÖLost¡×¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¡ÖGood Things Go¡×¤ÈÂ³¤¡ÖWhat I¡Æve Done¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¥³¥ó¥µー¥È¤Ï½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÎ®¤ì¤¿±ÇÁü¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ãKintsugi¡ä¡Ê¶â·Ñ¤®¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â·Ñ¤®¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢·ç¤±¤¿¤ê³ä¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¿©´ï¤Ê¤É¤ò¼¿¤È¶âÊ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¤Éü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶â¿§¤Î·Ñ¤®ÌÜ¤¬ÌÏÍÍ¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤¢¤é¤¿¤Ê¿©´ï¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤ò¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ó¥É¿ÍÀ¸¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖNumb¡×¤È¡ÖNumb/Encore¡×¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£ÀÄ¤¤¥ìー¥¶ー¤Î¸÷¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Ë¡Ö²Î¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤¬À¼¤ò¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤¬Âç¹ç¾§¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖIn the End¡×¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤È¥¨¥ß¥êー¤¬¥¢¥êー¥ÊÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢´ÑµÒ¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£¤½¤Î¤¢¤È¤âÅÜÅó¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÂ³¤¡¢¡ÖFaint¡×¤Î±éÁÕ¤ÇËÜÊÔ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤¿¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤âÂçËþÂ¤Î4¶Ê¤òÈäÏª¡£¡ÖPapercut¡×¡ÖA Place for My Head¡×¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFrom Zero¡Ù¤è¤ê¡¢²¦´§¤òÈï¤ë¤³¤È¤ÎÂå½þ¤òëð¤¦¡ÖHeavy is the Crown¡×¤ò¥á¥ó¥Ðー¤¬´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤ÆÈäÏª¤·¡¢¡ÖBleed It Out¡×¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
2·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢2Ìë¸Â¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Î2ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¼ã´³¿ô¤ò¼õÉÕÃæ¤È¤Î¤³¤È¤À¡Ê¢¨2·î12Æü11»þ¸½ºß¡Ë¡£
¡ã2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
1. Somewhere I Belong
2. Crawling
3. New Divide
4. The Emptiness Machine
5. The Catalyst
6. Burn It Down
7. Over Each Other
8. Waiting for the End
9. Castle of Glass
10. Two Faced
11. Joe Solo
12. Mike Solo: When They Come for Me¡¿Remember the Name
13. Casualty
14. One Step Closer
15. Lost
16. Good Things Go
17. What I¡Çve Done
18. Overflow
19. Numb + ¡ÈNumb Encore¡É
20. In the End
21. Faint
¡ã¥¢¥ó¥³ー¥ë¡ä
22. Papercut
23. A Place for My Head
24. Heavy is the Crown
25. Bleed It Out
PHOTO BY Teppei Kishida
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.11.15 ON SALE
ALBUM¡ØFROM ZERO¡Ù
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.hipjpn.co.jp/live/linkinpark2025/#ticket
¥ê¥ó¥¥ó¡¦¥Ñー¥¯ OFFICIAL SITE
https://www.linkinpark.com/
https://wmg.jp/linkin_park/