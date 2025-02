東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催!

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、2025年2月24日よりロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」後期のスペシャルメニューを紹介していきます。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー(後期)

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」

ディズニーアンバサダーホテルのロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」

ホテルのロビーに隣接する優雅な雰囲気のラウンジで、ロビーに響くピアノの音色とともにドリンクやスイーツをいただくことができます。

そんな「ハイピリオン・ラウンジ」では、2025年2月24日から「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」の後期スペシャルメニューが登場☆

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ケーキセット

© Disney

価格:2,500円

提供期間:2025年2月24日〜2025年3月31日

提供時間:12:00〜19:00

チョコレートとオレンジのムース 紅茶のパウンドケーキコーヒー または 紅茶

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(期間限定ケーキセット限定)」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は90分といたします。

カラフルでキュートなケーキセット。

ロリポップ風に仕上げられ、ミントグリーンにカラースプレーが「ヴァネロペ」らしく、コロンとしたハート型がラブリーな雰囲気!

「ヴァネロペ」はもちろん、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」たちが描かれたイベントのアート付きで、思わず写真を撮りたくなる可愛さです。

コーヒーまたは紅茶と一緒にいただけます。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供期間:2025年2月24日〜2025年3月31日

提供時間帯:カフェ&カクテル

ジンジャーエール、ブルーシロップ、アップルジュース、グリーンアップルシロップ、ホイップクリーム、チョコミントアイスクリーム、トッピングシュガー、チェリー

チョコミントアイスクリームやたっぷりのホイップクリームがのったスペシャルドリンク。

ジンジャーエールとアップルジュースの爽やかなドリンクで、カラフルなトッピングシュガーやチェリーも可愛いアクセントになっています!

© Disney

スペシャルドリンクは、オリジナルコースターつき。

コースターには、美味しそうなスウィーツモチーフのコスチュームを着た「デイジーダック」の姿が描かれています☆

※オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”プレミアムスウィーツセット

© Disney

価格:5,800円

提供期間:2025年2月24日〜2025年3月31日

提供時間:15:00〜19:30

■アペタイザー

・マグロのレアグリル マスタードソース

・カブのババロア ツブ貝のコンフィ

・ローストビーフ 柚子ソース

・人参ピュレとパースニップ

・甘海老のタルタルとタラモサラダ

・生ハムとアボカド

■ブレッド

・スモークサーモンとクリームチーズ

・ポークリエット

■デザート

・ピスタチオムース

・カスタードプディング

■プティ・フール

・パンナ・コッタとメロンゼリー

・チュロス

・マカロン

■コーヒー または 紅茶

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(プレミアムスウィーツセット限定)」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は90分といたします。

たくさんのスウィーツを一度に楽しめるプレミアムスウィーツセット。

プレートには、一口サイズのアペタイザーやスウィーツが豪華に、そして可愛らしく盛り付けられています!

ピスタチオムースの上には「ヴァネロペ」が、アイスクリームのようにコーンに入ったカスタードプディング、パークの定番フードでもあるチュロスなど、ひとつひとつのお料理にこだわりが詰まっています。

ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”ライトディナー

© Disney

価格:5,000円

提供期間:2025年3月17日〜2025年3月31日

提供時間:17:00〜19:30

海老と紫キャベツのサラダ エスニックドレッシング鶏もも肉の赤ワイントマト煮込み 彩り野菜とバターピラフオレンジパンナ・コッタとラズベリーマカロンコーヒー または 紅茶

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(ライトディナー限定)」よりお申し込みください。

※おひとり様1セットまでご注文いただけます。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は90分といたします。

2025年3月17日〜2025年3月31日の期間限定で楽しめるライトディナー。

海老と紫キャベツのサラダは香りのよいエスニックドレッシングでいただきます。

バターピラフの上にはたっぷりのお野菜が添えられ、鶏もも肉の赤ワイントマト煮込みとも相性がバッチリ◎

デザートは「ヴァネロペ」のアート付きのオレンジパンナ・コッタとラズベリーマカロンで、可愛らしくカットされたフルーツやチョコレートなども入っています。

© Disney

ライトディナーはオリジナルチャームもセットに!

両手を広げているキュートな「ヴァネロペ」デザインのチャームで、チェーン部分はピンクゴールドになっています。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

甘く可愛らしい世界を表現したスウィーツにドリンク。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー(後期)の紹介でした☆

© Disey

※写真はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

