¿Íµ¤¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶½Ê³¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥¥ì¥¤¡×¡ÖÈþ¿ÍºÇ¶¯»ÐËå¡×»Ð¤Ï·ÝÇ½³èÆ°Ãæ
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç£²£°£±£¹¡¢£²£°Ç¯Á´ÆüËÜ½÷²¦¤ÎµªÊ¿Íü²Ö¤¬£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢»Ð¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµªÊ¿Ë¨³¨¡Ê¤â¤¨¡Ë¤È¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Èµ×¡¹¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤òÊó¹ð¤·¤¿Íü²Ö¡£¡Ö»ÐËå¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ð¤È´é¤ò´ó¤»¤¿£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¨³¨¤Ï£²£´Ç¯£±£°·î¤Ë½é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£í£ù¡¡£÷£é£î£ç£ó¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶Ä¶²Ä°¦¤¤Íü²Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈË¨³¨¤µ¤ó¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤µÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÈþ¿ÍºÇ¶¯»ÐËå¡×¤È¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡