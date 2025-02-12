¡ÈÀ©¥³¥ì24¡É¾®¿¹¹áÇµ¡¢¥ì¥ª¥¿¡¼¥É»Ñ¤ÇÈþÁÇÈ©ÈäÏª
¾®¿¹¹áÇµ¤¬¡¢2·î7Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡ÖBOMB¡×3·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
À©¥³¥ì24¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¬¥Ü¥à½éÅÐ¾ì¡£À©Éþ¤Ç¥Æ¥£¡¼¥ó¤é¤·¤¯¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê»Ñ¤«¤é¡¢ÆÃµ»¤Î¥Ð¥ì¥¨¤ò¤¤¤«¤·¤¿¥Ó¥¥Ë¡õ¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Û¤Î¤«¡õÆî¤ß¤æ¤«
É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò¸£°ú¤¹¤ë19ºÐ¥Ú¥¢¡¢¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê2¡Ë¤Îº´¡¹ÌÚ¤Û¤Î¤«¡õO2¤ÎÆî¤ß¤æ¤«¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤â¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤âÀä¹¥Ä´¤Ê2¿Í¤¬¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢½é¶¦±é¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢ÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÊÁ¥Ó¥¥Ë¤Ç¾Ð´é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÃçÎÉ¤¯¥Á¥ç¥³¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡£°ìÅ¾¤·¤Æ¹õ¤Èº°¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ó¥¥Ë¤Ç¤Ïµ÷Î¥´¶¤¬¥°¥Ã¤È¶á¤Å¤¯¡£ºÇ¸å¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¿åÃå¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤ÏËÅÄ¥ë¥Ê
½÷Í¥³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AND CaaaLL¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ËÅÄ¥ë¥Ê¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤È¤êÂç¿Í¥â¡¼¥É¡£ÏÂÉ÷Î¹´Û¤ÇÍá°á¤ò±©¿¥¤ë¤Ê¤É¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤µ¤â¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡¢¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ï½½Ì£
¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¾®¤µ¤¤ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¡Ù¤âÏÃÂê¤Î#2i2¤Î½½Ì£¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢ÅÐ¾ì¡£¾åÌÜ¤Å¤«¤¤¤äÈà»áÌÜÀþ¤Ê¤É¡¢¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡£
¸ÂÄêÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤ÏÀ¡ÅÄ°½Çµ
2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¸¸°¦¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬2·î26Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡¢À¡ÅÄ°½Çµ¤Î¥Ü¥àÆÈÀêÀè¹Ô¥°¥é¥Ó¥¢¡£¥Ü¥à¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¸Â³¦¥®¥ê¥®¥êÏª½Ð¤Ï°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¡£Åìµþ¤ÈÂçºå¤Î2²ñ¾ì¤ÇËÜ¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤â¡£
¡ÚÄÌ¾ïÈÇ¡Û
É½»æ¡§º´¡¹ÌÚ¤Û¤Î¤«¡õÆî¤ß¤æ¤«
Î¢É½»æ¡§ËÅÄ¥ë¥Ê
¢£ÊÌºýÉÕÏ¿
Î¾ÌÌÄ¶BIG¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê743mm¡ß526mm¡Ë
º´¡¹ÌÚ¤Û¤Î¤«¡Ê¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê2¡Ë¡Ë¡õÆî¤ß¤æ¤«¡ÊO2¡Ë
¡Ú¸ÂÄêÈÇ¡Û
É½»æ¡§½½Ì£
Î¢É½»æ¡§À¡ÅÄ°½Çµ
¢£ÊÌºýÉÕÏ¿
Î¾ÌÌÄ¶BIG¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê743mm¡ß526mm¡Ë
½½Ì£
¡ã¤½¤ÎÂ¾¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
¡úSKE48Â´¶È¸å¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¸ÅÈªÆàÏÂ¤Î12¥Ú¡¼¥¸¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¡£Ä«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù½Ð±é¤Ê¤É½÷Í¥³èÆ°¤â½çÄ´¤ÊÈà½÷¤¬Ì¥¤»¤ëÂç¿Í¤Î¤·¤°¤µ¤ä¡¢ÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò¤«¤¸¤ëÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡úÀ©¥³¥ì24¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®¿¹¹áÇµ¤¬¥Ü¥à½éÅÐ¾ì¡£À©Éþ¤Ç¥Æ¥£¡¼¥ó¤é¤·¤¯¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê»Ñ¤«¤é¡¢ÆÃµ»¤Î¥Ð¥ì¥¨¤ò¤¤¤«¤·¤¿¥Ó¥¥Ë¡õ¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç¡£
¡ú¹âºê¤«¤Ê¤ß¤ÎºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶¡£Íð¤ì¤¿È±¤Ë¡¢¤¿¤ï¤Ê¤Ê¶»¸µ¡£Ì¥ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤È»èÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ú±Ç²è¡ØÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡Ù¤¬2·î7Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤¬¡¢ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡úºÇ¿·19ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ø½éÎø¤ÎË´Îî/º£Ìë¤ÏHearty Party¡Ù¤¬2·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëJuice=Juice¤«¤é¡¢°æ¾åÎè²»¤È¹¾Ã¼ÈÞºé¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃçÎÉ¤·ÀèÇÚ¸åÇÚ2¿Í¤Î¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»×¤¤½Ð¤â¡£
¡ú¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸ê¡¹¡¢ÌÚ²¼ºÌ²»¡¢°æÆ¬°¦³¤¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â½¼¼Â¡£
¡ú¤è¤ð¤³ÍÌî¿¸ºÈ¤ÎÄ¹¼÷Ï¢ºÜ¡ØÄ¶Ãª¤«¤é¥Ü¥àÌß¡Ù¤âÀä¹¥Ä´¡£
¡ã·ÇºÜ¥¿¥ì¥ó¥È¡ä
º´¡¹ÌÚ¤Û¤Î¤«¡Ê¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê2¡Ë¡Ë
Æî¤ß¤æ¤«¡ÊO2¡Ë
ËÅÄ¥ë¥Ê¡ÊAND CaaaLL¡Ë
¸ÅÈªÆàÏÂ
¾®¿¹¹áÇµ
¹âºê¤«¤Ê¤ß
À¡ÅÄ°½Çµ
½½Ì£¡Ê#2i2¡Ë
ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê
°æ¾åÎè²»¡¦¹¾Ã¼ÈÞºé¡ÊJuice¡áJuice¡Ë
¸ê¡¹
ÌÚ²¼ºÌ²»
°æÆ¬°¦³¤
¡Ö¥Ü¥à3·î¹æ¡×
ÆÃÊÌÄê²Á¡§ËÜÂÎ1,345±ß¡ÜÀÇ¡ÊÀÇ¹þ1,480±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë
È½·¿¡§A4¥ï¥¤¥ÉÈ½¡¡ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤Ê¤·
¥Ü¥àÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡§https://twitter.com/idol_bomb
¥Ü¥à¸ø¼°web¥µ¥¤¥È¡ØBOMBweb¡Ù¡§https://bombweb.jp/
¡Ú¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
¡ãÄÌ¾ïÈÇ¡ä
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRBDS7TG/
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§https://7net.omni7.jp/detail/1107573960
HMV&BOOKS online¡§https://www.hmv.co.jp/product/detail/15580091
¡ã¸ÂÄêÈÇ¡ä
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§https://7net.omni7.jp/detail/1107573961
TSUTAYA¡§https://tsutaya.tsite.jp/article/book-comic/3414.html