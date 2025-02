個性的な発想を元に創り上げた作品！東京工芸大学芸術学部卒業・大学院修了制作展2025

東京工芸大学は、「東京工芸大学芸術学部卒業・大学院修了制作展2025」を、2025年2月14日(金)から16日(日)の3日間、中野キャンパスで開催します。

東京工芸大学芸術学部卒業・大学院修了制作展2025

会期:2025年2月14日(金) 13:00〜18:00

2月15日(土) 10:00〜18:00

2月16日(日) 10:00〜15:00

会場:東京工芸大学 中野キャンパス

入場:無料

この制作展は芸術学部・芸術学研究科における、メディア芸術の集大成であり若きアーティストのデビューの場でもあります。

未来のメディアアーティストたちが全力で取り組んだ作品の数々を見ることができます。

東京工芸大学芸術学部卒業・大学院修了制作展2025 メインビジュアル 芸術学部デザイン学科4年松本江未「創造する」

展示作品は、本学芸術学部7学科及び大学院芸術学研究科の2025年3月卒業・修了予定者の卒業・修了作品です。

展示スペースには、中野キャンパス1号館、2号館、3号館、5号館、および6号館が使用されます。

写真、映像、デザイン、インタラクティブメディア、アニメーション、ゲーム、マンガの7つの学科、並びにメディアアート専攻で、間もなく卒業・修了を迎える学生たちが各々の個性的な発想を元に創り上げた作品群が展示されます。

写真学科及び写真メディア領域では、5号館1階メインホールと2階の写大ギャラリースペースにおいて、それぞれに特色をもった8つの研究室及び基礎教育研究室に分かれて展示が行われます。

公開講評会や各研究室での作品検討などを通して、粘り強く研究を続けた集大成となる作品/論文が並びます。

写真の本質に迫るシリアスな写真表現やドキュメンタリー、肖像、映像や立体を含んだ複雑なインスタレーションとしての空間表現などを見ることができます。

昨年の卒業・修了制作展の様子 写真学科

映像学科及び映像メディア領域では、1号館1階「ゼミ演習室1・2」と2号館地下1階のシアター施設「マルチメディア講義室」で、短編映画やドキュメンタリー、CGを用いたショートムービーなどが上映され、鑑賞することができます。

昨年の卒業・修了制作展の様子 映像学科

デザイン学科及びデザインメディア領域では、3号館地下1階から3階までを使用し、グラフィックデザイン、イラストレーション、映像情報デザイン、空間プロダクトデザインの4つの領域に分かれて、展示が行われます。

学生たちが学びの集大成として、広告デザイン、ブランディングデザイン、イラストレーション、映像デザイン、インタラクションデザイン、UI/UXデザイン、空間デザインやプロダクトデザインなど、個々の視点から表現した作品が展示されます。

昨年の卒業・修了制作展の様子 デザイン学科

インタラクティブメディア学科及びインタラクティブメディア領域では、6号館1階と2階で展示が行われます。

インタラクティブアート、WEB、3DCG、コンピューターミュージック、映像作品などさまざまなジャンルの作品が展示されます。

一部の作品は実際に触れて体感することができます。

昨年の卒業・修了制作展の様子 インタラクティブメディア学科

アニメーション学科及びアニメーションメディア領域では、2号館地下1階にある劇場仕様の「マイブリッジシアター」と、1階のメディアラウンジ、4階のアトリエで各ゼミごとにアニメーションの上映が行われます。

2号館1階のエントランスでは、研究論文の発表も行われます。

昨年の卒業・修了制作展の様子アニメーション学科

ゲーム学科及びゲームメディア領域では、2号館2階2201、2202、2203の3つの教室で「遊び」や「楽しさ」というテーマに、学生がそれぞれ向き合ってきた「答え」となる作品が展示されます。

作品は、アクションゲームや謎解きゲーム、VRゲーム、アナログゲーム、インスタレーションなど、いずれも実際に触れることができ試遊して体験することができます。

昨年の卒業・修了制作展の様子 ゲーム学科

マンガ学科及びマンガメディア領域では、6号館地下1階フロアで展示が行われます。

オリジナルのストーリーマンガやキャラクターイラストなどが様々な表現方法で展示されます。

会期中は毎日、無料で似顔絵を描くイベントも開催されます。

昨年の卒業・修了制作展の様子 マンガ学科

2025年に卒業・修了を迎える展示参加者は、およそ590名。

メディアアート分野のさまざまな作品を閲覧・体感することができます。

制作展終了後は、本学Webサイトコンテンツ「コウゲイの学び」や株式会社JDNが運営するWebサイト「デザインノトビラ」コンテンツ「卒展レポート」で、学生たちの作品を一部ピックアップして紹介します。

本学は1923年に日本で初めての写真専門の高等教育機関「小西寫眞専門学校」として創立しました。

当初からテクノロジーとアートを融合した教育・研究を推進し続け、2023年に創立100周年を迎えました。

2024年は芸術学部創立30周年の節目の年でもあります。

設立以来メディア芸術の最新情報を発信し続ける芸術学部は、「メディア芸術の拠点」としてさらなる進化を遂げています。

「テクノロジーとアート、掛け合わせて、未来を変える」。

東京工芸大学は、テクノロジーとアートを融合し、これからも新たな価値の創造を目指していきます。

■各学科の展示会場など

・写真学科

会場:5号館1階メインホール、2階写大ギャラリースペース

写真表現理論、コマーシャル、ドキュメンタリー、アート

・映像学科

会場:1号館1階ゼミ講習室1・2、2号館地下1階シアター施設「マルチメディア講義室」

映像表現、映画、テレビ、映像情報、身体表現

・デザイン学科

会場:3号館地下1階、1階、2階、3階

グラフィックデザイン領域、イラストレーション領域、映像情報デザイン領域、空間プロダクトデザイン領域

・インタラクティブメディア学科

会場:6号館1階、2階

CG分野、Web分野、インタラクティブアート分野、サウンド分野

・アニメーション学科

会場:2号館地下1階シアター施設「マイブリッジシアター」、2号館1階エントランス、1階メディアラウンジ、4階各アトリエ教室

アニメーション、立体アニメーション、研究論文

・ゲーム学科

会場:2号館2階2201教室、2022教室、2203教室

アクションゲーム、アクションパズルゲーム、謎解きゲーム、体験型ゲーム、VR、スマホゲームなど

・マンガ学科

会場:6号館地下1階

ストーリーマンガ、デジタルイラスト、キャラクターイラスト、カートゥーン

同時開催イベント:似顔絵(無料)

東京工芸大学芸術学部卒業・大学院修了制作展2025

