°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤ËÀ°È÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸¡ÊÆ±»ÔÄó¶¡¡Ë

¡¡°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤ÎÂ¿ÌÜÅª²°Æâ»ÜÀß¡Ê¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÀ°È÷»ö¶È¤ò½ä¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÃÏ¸µ¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬12Æü¡¢»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄ¹ºä¾°ÅÐ»ÔÄ¹¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇÀ°È÷Ãæ»ß¤ò·Ç¤²¤Æ½éÅöÁª¤·¤¿Ä¹ºä»á¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¹©»ö¤Ê¤É¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Í×Ë¾½ñ¤Ï¡¢½»Ì±¤ÎÍøÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤òÊä¤¦»ÜÀß¤È¤·¤Æ¿·¥¢¥ê¡¼¥ÊÀ°È÷¤¬É¬Í×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ºä»á¤ÏÌÀ³Î¤ÊÊÖÅú¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡Äó½Ð¸å¡¢Ë­¶¶¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤ÎÀ¾¿ò½¨²ñÄ¹¤Ïµ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¤´Ä¶­¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤ËÀ°È÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÆâÉô¥¤¥á¡¼¥¸¡ÊÆ±»ÔÄó¶¡¡Ë

¿·¥¢¥ê¡¼¥ÊÀ°È÷»ö¶È·ÑÂ³¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤ÎÄ¹ºä¾°ÅÐ»ÔÄ¹¡Ê±¦¡Ë¡á12Æü¸áÁ°¡¢Ë­¶¶»ÔÌò½ê