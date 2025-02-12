¿·¥¢¥ê¡¼¥ÊÀ°È÷»ö¶È¡¢·ÑÂ³¤òÍ×Ë¾¡¡°¦ÃÎ¡¦Ë¶¶»Ô¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¶¥µ»ÃÄÂÎ
¡¡°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤ÎÂ¿ÌÜÅª²°Æâ»ÜÀß¡Ê¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÀ°È÷»ö¶È¤ò½ä¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÃÏ¸µ¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬12Æü¡¢»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄ¹ºä¾°ÅÐ»ÔÄ¹¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇÀ°È÷Ãæ»ß¤ò·Ç¤²¤Æ½éÅöÁª¤·¤¿Ä¹ºä»á¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¹©»ö¤Ê¤É¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í×Ë¾½ñ¤Ï¡¢½»Ì±¤ÎÍøÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤òÊä¤¦»ÜÀß¤È¤·¤Æ¿·¥¢¥ê¡¼¥ÊÀ°È÷¤¬É¬Í×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ºä»á¤ÏÌÀ³Î¤ÊÊÖÅú¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Äó½Ð¸å¡¢Ë¶¶¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤ÎÀ¾¿ò½¨²ñÄ¹¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£