「SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' in JAPAN 全曲ノーカット版」(C) 2023 BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.

BTSのリードラッパーとしてグループを引っ張りながら、数多くのヒット曲を手掛ける音楽プロデューサーとしても豊かな音楽的才能を発揮してきたSUGA。

Agust D名義でのソロアーティストとしても定期的にミックステープをリリースするなど精力的な活動を展開。2023年4月のアメリカ公演を皮切りにインドネシア、タイ、シンガポール、韓国、日本を巡ったワールドツアー「SUGA | Agust D TOUR」では自身の音楽を貫き、エナジーと非凡な才能で全世界のファンを魅了した。

このSUGA初のソロワールドツアーから2023年6月4日に神奈川・ぴあアリーナMMで行われた日本ファイナル公演が、アンコールを含む全23曲を収録した「SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' in JAPAN 全曲ノーカット版」として2月15日(土)にTBSチャンネル1でテレビ初独占放送される。

■BTSの「Trivia 轉 : Seesaw」も披露!音楽的才能が詰まったパフォーマンス

ライブ序盤から会場を世界観にどっぷり染め上げていくSUGA。韓国の伝統弦楽器・ヘグムを使用した「Haegeum」ではオリエンタルなスパイスを効かせたサウンドに乗せたストレートなラップで畳みかけ、華やかで雄壮なパフォーマンスの「Daechwita」では客席に向かって拳を突き上げ「一緒に!」とコールし、会場に観客のペンライトによる光の波を生み出した。

さらに、2016年に発表された初のミックステープのタイトル曲「Agust D」では本音を吐き出した怒涛のラップで会場を圧倒。バラエティに富んだ楽曲で豊かな音楽性を見せつけていく。

「ファンの皆さん、こんばんは!SUGAです。皆さんに会えて嬉しいです。日本でのソロコンサートは初めてで凄く楽しみでした!もう最後の公演で寂しいです。BTSのSUGAとしては初めてお見せするステージをたくさん準備しました」と約3年半ぶりとなる日本のファンとの待望の再会を喜ぶと、一本のアコースティックギターを取り出すSUGA。メンバー全員のサインとメッセージが書かれたギターでBTSの「Trivia 轉 : Seesaw」を弾き語ると、その歌声に涙を流す観客の姿も見受けられた。

■坂本龍一とのコラボ曲など「D-DAY」収録楽曲も多数パフォーマンス

また、米・アルバムチャート「ビルボード200」で2位にランクインしたアルバム「D-DAY」(2023年4月21日発売)の楽曲も数多く披露。「People Pt.2 (feat. IU)」では「皆さん、一緒に歌いましょう!」とマイクをフロアに向けて煽ると、観客が一つになって美しいハーモニーを奏でる様子を、両手を広げて気持ちよさそうに全身で受け止める。SUGAの満足そうな微笑みからはファンと共にライブ空間を創り上げる"幸福感"が伝わってくることだろう。

BTSの楽曲「Life Goes On」にSUGAの感性を取り込んで新たに完成させたもう一つの「Life Goes On」をピアノで弾き語りしたほか、SUGAが尊敬してやまない故・坂本龍一とのコラボレーションが実現した名曲「Snooze (feat. Ryuichi Sakamoto, WOOSUNG of The Rose)」も披露した。

大切に言葉の一つ一つを噛みしめながらのラップ、優しいピアノの音色、雄大で温かみのあるメロディー。坂本が生きたこの日本への思いを馳せながら歌われる、夢を叶えるために必死に頑張るすべての人々へのエールソングは、愛に満ち溢れており、心を震わされる。

全23曲を通して10年以上に及ぶキャリアで培った音楽性をさらけ出し、燃えるようなエネルギーで観客との一体感を生み出したワールドツアー日本ファイナル公演。世界中を感動させたSUGAの集大成とも言うべき"歴代級"のステージであるだけに、心に刻んでおきたい。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' in JAPAN 全曲ノーカット版

放送日時:2025年2月15日(土)21:00〜

チャンネル:TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ