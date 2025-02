美容整形の事実をここで暴露…？LE SSERAFIM・宮脇咲良、バラエティ感覚がスゴすぎる！

LE SSERAFIMのメンバー、宮脇咲良の万能な姿に視聴者も感嘆してしている。

【写真】宮脇咲良、日本国籍放棄の男性と“ツーショット”

宮脇咲良は、2月11日から放送された新しいバラエティ番組『知っている外国語高校』(原題)のレギュラーメンバーとして出演。本番組は、韓国に活動拠点を移した外国籍の著名人が名門芸能国際高等学校『知り合いの外国語高校』の学生に扮して繰り広げる。

2023年に幕を下ろしたウェブバラエティ『怖さもなクラ』(原題)シーズン1以降のレギュラー番組に喜びをあらわした宮脇咲良。『知っている外国語高校』のビジュアル奨学生選考入学者として登場し、存在感を発揮した。

天然さやバラエティ感覚を十分に見せつけた宮脇咲良は、「(美容整形手術の事実を)ここで明らかにするのか」という純粋な質問で笑いを誘った。

『知り合いの外国語高校』キャプチャー 宮脇咲良

初放送からビジュアル、一生懸命な姿、意外な面白さで目を引いた宮脇咲良が今後見せる笑いにも期待が集まる。

なお宮脇咲良が所属するLE SSERAFIMは最近、4thミニアルバムのタイトル曲『CRAZY』とデビューアルバムの収録曲『Sour Grapes』が同時に、Spotifyで2億ストリーミングを達成し、約1週間で2ndミニアルバムの収録曲『Good Parts (when the quality is bad but I am)』まで累積再生回数1億回を突破した。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM(ル セラフィム)のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE(アイズワン)のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。一方で、運動音痴な一面も。