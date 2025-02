Powerbeats Pro 2

Beats by Dreは、心拍数モニタリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤフォン「Powerbeats Pro 2」を2月13日に発売する。カラーはジェットブラック、クイックサンド、ハイパーパープル、エレクトリックオレンジの4色。価格は39,800円。発売に先駆け、予約受付を開始している。

フィットネスイヤフォンの「Powerbeats」シリーズの新モデル。アスリートのパフォーマンスを最大限に引き出すために設計したとし、ワークアウトのための心拍数モニタリング機能を新たに搭載。ワイヤレス充電機能も追加された。

再設計された音響アーキテクチャとパーソナライズされた空間オーディオ、ダイナミックヘッドトラッキングを装備。クリアな高音、豊かな中音、重厚感のある低音を実現し、パワフルで没入感あふれるサウンドを届けるという。

Appleのアクティブノイズキャンセルテクノロジーを採用し、外音取り組みモードも搭載。装着状態に基づいて、リアルタイムでサウンドを調整するアダプティブイコライゼーションを備え、内向きマイクが音を検知し、低音域と中音域を調整することで、装着状態のばらつきによる音の損失を補うとする。

開発にあたり、約1,000名のアスリートを対象にテストを実施。イヤーフックには高い柔軟性とグリップ感、快適さを追求し、ニッケルチタン合金を採用し、前モデルより20%軽量化。「Beats 史上最もぴったりフィットするイヤフォン」としている。

心拍数モニタリングは、LED光学センサーが毎秒100回以上のパルスを発して血流を測定。リアルタイムでパフォーマンスデータを確認できる。また、対応するフィットネスアプリにもリアルタイムで連携可能。日本国内では、「Nike Run Club」「Slopes」「YaoYao-ジャンプロープ」で利用できる。

左右のイヤーバッドには、音声を感知する加速度センサーと高性能マイクを3つ搭載。コンピュテーショナルオーディオと機械学習アルゴリズムを活用した「声を分離」機能を備え、通話中に周囲の雑音を低減しながら、ユーザーの声を分離してクリアな音声を届けるという。

最大連続再生時間は10時間。充電ケース併用で45時間。5分の充電で最大1.5時間再生できるFast Fuel機能を備えている。充電ケースはワイヤレス充電にも対応する。本体はIPX4相当の耐水に対応する。

発売にあたり、大谷翔平、レブロン・ジェームズ、リオネル・メッシの3名が集結したキャンペーン動画も公開された。

The new Powerbeats Pro 2 with Heart Rate Monitoring for workouts I Ft. LeBron, Messi and Ohtani

大谷翔平 コメント

レブロン・ジェームズやリオネル・メッシとともにこのキャンペーンに参加させていただき、とても特別なことと感じています。大舞台で活躍するアスリートも、スポーツを始めたばかりの方も、自分の心と向き合うことは大切です。Beatsとのパートナーシップを通じて、皆さんにこのメッセージをお届けすることを嬉しく思います。

レブロン・ジェームズ コメント

発売当初からPowerbeatsシリーズの大ファンでしたが、Powerbeats Pro 2という新たな進化形を目にして興奮しています。音楽は自分のトレーニングにおける原動力といえる存在です。Powerbeats Pro 2は、すでにアイコニックな存在だったPowerbeatsシリーズをさらなる高みへ押し上げることでしょう。

リオネル・メッシ コメント

私たちは、異なるフィールドで戦うアスリートですが、最高のパフォーマンスに対する情熱を共有しています。このキャンペーンは、真の力を引き出すのは心であることを示しています。つまり、私たちそれぞれが自身のキャリアを通じて、心を原動力とし、限界に挑んでいるのです。