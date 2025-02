【Nintendo Switch版「アケアカ」セール】実施期間:2月26日まで

マイニンテンドーストアにて、ハムスターが開発する「アーケードアーカイブス」シリーズ20タイトルが30%引きのセールとなっている。セール期間は2月26日まで。

「アーケードアーカイブス」はアーケードゲームを忠実に再現することをコンセプトにハムスターが開発するゲームシリーズ。ゲームの難易度変更やブラウン管テレビの雰囲気の再現も可能で、オンラインランキングにも対応している。

エレベーターアクション

オメガファイター

