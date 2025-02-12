¡ØUnnamed Memory¡ÙÂè19ÏÃ¡¢¥ô¥¡¥ë¥È¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÀÖ¤ÈÀÄ¤ÎËâË¡µå
2025Ç¯1·î7Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË23¡§30¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØUnnamed Memory¡Ù¤ÎÂè2´ü¤Ç¤¢¤ëAct.2¤ÎÂè19ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØUnnamed Memory¡Ù¤Î¸¶ºî¤Ï¸ÅµÜ¶å»þ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®Àâ¡£
ÍÄ¾¯»þ¤Ë¡Ö»ÒÂ¹¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¼ö¤¤¡×¤ò¼õ¤±¤¿Âç¹ñ¥Õ¥¡¥ë¥µ¥¹¤Î²¦ÂÀ»Ò¥ª¥¹¥«¡¼¤È¡¢¹ÓÌî¤ÎÅã¤Ë½»¤à¡ÖÀÄ¤·î¤ÎËâ½÷¡×¥Æ¥£¥Ê¡½¥·¥ã¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£
¡ãÂè19ÏÃ¡¡¡Ö¹¬¤»¤ÊÈá¤·¤ß¡×¡ä
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ë¥µ¥¹¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¿¹õËë¡¦¥ô¥¡¥ë¥È¤¬¸½¤ì¤ë¡£
Èà¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÀÖ¤ÈÀÄ¤ÎËâË¡µå¡Ö¥¨¥ë¥Æ¥ê¥¢¡×¤ÎÆþ¼ê¤À¤¬¡¢2¤ÄÂ·¤¨¤ì¤Ð²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤Ï¥Æ¥£¥Ê¡¼¥·¥ã¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¡ØUnnamed Memory¡ÙÂè19ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü11ÅÀ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¤È¥Æ¥£¥Ê¡¼¥·¥ã¤Î½ñ¤²¼¤í¤·SD¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Act.2¤Î°áÁõ¤äÎéÉþ¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó¤¬2¡¿14¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê£Ã¡Ë2022 ¸ÅµÜ¶å»þ/KADOKAWA/Project Unnamed Memory
¡ØUnnamed Memory¡Ù¤Î¸¶ºî¤Ï¸ÅµÜ¶å»þ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®Àâ¡£
ÍÄ¾¯»þ¤Ë¡Ö»ÒÂ¹¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¼ö¤¤¡×¤ò¼õ¤±¤¿Âç¹ñ¥Õ¥¡¥ë¥µ¥¹¤Î²¦ÂÀ»Ò¥ª¥¹¥«¡¼¤È¡¢¹ÓÌî¤ÎÅã¤Ë½»¤à¡ÖÀÄ¤·î¤ÎËâ½÷¡×¥Æ¥£¥Ê¡½¥·¥ã¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ë¥µ¥¹¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¿¹õËë¡¦¥ô¥¡¥ë¥È¤¬¸½¤ì¤ë¡£
Èà¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÀÖ¤ÈÀÄ¤ÎËâË¡µå¡Ö¥¨¥ë¥Æ¥ê¥¢¡×¤ÎÆþ¼ê¤À¤¬¡¢2¤ÄÂ·¤¨¤ì¤Ð²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤Ï¥Æ¥£¥Ê¡¼¥·¥ã¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¡ØUnnamed Memory¡ÙÂè19ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü11ÅÀ¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¤È¥Æ¥£¥Ê¡¼¥·¥ã¤Î½ñ¤²¼¤í¤·SD¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Act.2¤Î°áÁõ¤äÎéÉþ¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥³¥ó¤¬2¡¿14¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê£Ã¡Ë2022 ¸ÅµÜ¶å»þ/KADOKAWA/Project Unnamed Memory