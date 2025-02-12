ºë¶Ì¸©¤¬²¼¿åÆ»¤Î»ÈÍÑ¼«½Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤òÀµ¸á¤Ë²ò½ü¡¡¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼êµß½õ¤Ë¸þ¤±¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¹©»ö¤â¼Â»Ü¤Ø¡¡ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×

¼Ì¿¿³ÈÂç

ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¸©¤Ï²¼¿åÆ»¤Î»ÈÍÑ¼«½Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò12ÆüÀµ¸á¤Ë²ò½ü¤·¤Þ¤¹¡£

1·î28Æü¡¢È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Ë±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ­¡Ê74¡Ë¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¸©¤Ï1·î28Æü¤«¤é12¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ÎÌó120Ëü¿Í¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤­¤¿²¼¿åÆ»¤Î»ÈÍÑ¼«½Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢12ÆüÀµ¸á¤Ë²ò½ü¤·¤Þ¤¹¡£

½»Ì±¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê¼«½Í²ò½ü¤Ï¡Ë½õ¤«¤ë¡×¡Ö¡ÊQ.²¿¤ò¤·¤¿¤¤¡©¡Ë¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀöÂõ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¸©¤ÏÃËÀ­¤Îµß½õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¼¿åÆ»´É¤ò±ª²ó¤µ¤»¤ë¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò·è¤á¡¢¹©»ö¤ÏÌó3¥«·î¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£