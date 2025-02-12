¡ÖJ1³«Ëë¡×¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤¬¥Á¥é¥·2000ËçÇÛÉÛ¡¡³«ËëÀï¡¦Âè3Àï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¼Ö¤¤¤¹ÀÊ¤ò½ü¤¡Ö´°Çä¡×
º£½µÅÚÍËÆü¡¢¥Ûー¥à¤ÇJ1³«ËëÀï¤ËÄ©¤à¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥·ー¥º¥ó¤Î³«Ëë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈJR²¬»³±ØÁ°¤Ç¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖJ1³«Ëë¡×¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤¬¥Á¥é¥·2000ËçÇÛÉÛ¡¡³«ËëÀï¡¦Âè3Àï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¼Ö¤¤¤¹ÀÊ¤ò½ü¤¡Ö´°Çä¡×
¡Öº£½µÅÚÍËÆü¡¢¤¤¤è¤¤¤èJ1³«Ëë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
º£Ä«¡¢JR²¬»³±ØÁ°¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Î¿¹°æ¼ÒÄ¹¤é16¿Í¤¬»î¹çÆüÄø¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Á¥é¥·2ÀéËç¤òÄÌ¹Ô¿Í¤é¤ËÇÛ¤ê¡¢J1¤Î¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤òPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡¡¿¹°æÍª¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö³«Ëë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÀï°ìÀï¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬»à¤ËÎ×¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡¢¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´°÷°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥Ûー¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë³«ËëÀï¤È¡¢Âè3Àï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¼Ö¤¤¤¹ÀÊ¤ò½ü¤´°Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£