¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£µ°Ì¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±£²Æü¸áÁ°£±£±»þ¸½ºß¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯<9434.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£µ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£´Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï½ËÆüÁ°£±£°Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë£´～£±£²·î´üÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£¶¡¥£¶¡óÁý¤Î£´Ãû£¸£±£±£´²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±£±£²¡¥£³¡óÁý¤Î£¸£²£±£¸²¯£¶£±£°£°Ëü±ß¤È·øÄ´¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤Æ¤¤ç¤¦¤ÎÆ±¼Ò³ô¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¤â¾å¾º¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£´Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï½ËÆüÁ°£±£°Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë£´～£±£²·î´üÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£¶¡¥£¶¡óÁý¤Î£´Ãû£¸£±£±£´²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±£±£²¡¥£³¡óÁý¤Î£¸£²£±£¸²¯£¶£±£°£°Ëü±ß¤È·øÄ´¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤Æ¤¤ç¤¦¤ÎÆ±¼Ò³ô¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¤â¾å¾º¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS