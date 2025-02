¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡ªÅ¸¿¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖÊÆ¥³¥í¥ó¡¦¥·¥å¡¼¥Ì¥¬¡¼¡¿3¼ï¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥Ì¥¬¥Ã¥­¡¼¡×

展真ダイニングは、“新食感の大人スイーツ”を提供する通販NOUGAT℃ショップより、グルテンフリーの「米コロン・シューヌガー」と、「3種ナッツのヌガッキー」を2025年2月9日に発売しました。

展真ダイニング「米コロン・シューヌガー/3種ナッツのヌガッキー」

展真ダイニングは、“新食感の大人スイーツ”を提供する通販NOUGAT℃ショップより、グルテンフリーの「米コロン・シューヌガー」と、「3種ナッツのヌガッキー」を2025年2月9日に発売しました。

■グルテンフリーの「米コロン・シューヌガー」

通販NOUGAT℃ショップから、新たな魅力を届ける一品が誕生。

米粉を使用したグルテンフリーの「米コロン・シューヌガー」は外はクロッカンをかぶせた軽やかにサクッとした食感、中はとろけるような濃厚さが特徴です。

健康志向の方からスイーツ愛好家までの幅広い層に楽しめます。

〜大人のための贅沢スイーツ 3つの楽しみ方〜

食べ方次第で異なる表情を楽しめる新感覚スイーツ。

お好みのスタイルで味わえる3つの楽しみ方!

(1)冷凍 「シューアイス」

外サクッ、中ひんやり濃厚アイス。

(2)冷蔵 「シュークリーム」

ふんわりとヌガードクリームがなじむスタイル。

(3)トースター 「焼きシュー」

軽く焼き上げると、カリッふわとろ〜り食感際立つ香ばしい一品に変身。

米コロン・シューヌガー5個

米コロン・シューヌガーの食べ方

■3種ナッツのヌガッキー

更に、NOUGAT℃より焼菓子ヌガーも新登場!

厳選した3種のナッツが織りなす香ばしいヌガーと、しっとりしたカトルカール生地が絶妙にマッチ。

ひと口食べれば、カリッとした食感と濃厚な甘さが広がり、手が止まらなくなるおいしさです。

オリジナルレシピで仕上げた焼菓子。

特別な日のティータイムやギフトにぴったりです。

NEW!焼菓子 3種ナッツのヌガッキー

■NOUGAT℃の特徴

「ヌガード」は、フランス生まれの伝統菓子「ヌガーグラッセ」を元に特別なアイスムースドルチェとして生まれた新食感デザート。

ワイン通のパティシエが編み出した甘さ控えめのドルチェは、ワインを始めとしたお酒にもぴったり。

これまでのどんなスイーツとも違う未体験の食感・味わいが楽しめます。

ヌガード

■NOUGAT℃の魅力と食べ方

冷凍で届く「ヌガード」は、一見するとアイスクリームのよう。

しかし口に入れると、キャラメルナッツの「カリッ」とした歯ざわりや、メレンゲ入りクリームの「ふわっ」と食感、そして口の中で「とろ〜り」と溶けていく感覚が広がります。

さらに冷凍庫から出して食べていく時間でその食感が変化し続ける不思議な商品。

冷蔵して1日経ってもNOUGAT℃は溶けずにムース食感の洋菓子に。

溶けそうで溶けない「ふわとろ食感」に、焦がしキャラメルのほろ苦さがアクセントに…。

■五反田のオフィスビル街にある、通販NOUGAT℃ショップの直売店

大崎広小路駅徒歩1分のお店。

五反田食堂やOMO5の入った五反田JPビルディングの道を挟んだ目の前にかわいいお店がぽつり。

AngelFakelegameのテラスにOPENした、通販NOUGAT℃ショップの直売店です。

木・金の14時-18時に、通販サイトからの受け取りや直売店として運営しています。

1個から購入可能、ここだけのオリジナル商品もあります。

2024年12月より品川区の推奨みやげとして選ばれ、ふるさと納税『さとふる』に掲載されることになりました。

品川で手作りにこだわり、繊細な味と食感を作り上げたスイーツは、贈り物としてもオススメです。

新しい体験型スイーツを楽しめます。

■商品

NOUGAT℃3種set 2,700円

NOUGAT℃サンド5個set 2,500円〜

米コロンシューヌガーset 2,500円〜

焼菓子セット他

NOUGAT℃サンド単品 400円(外税)〜

焼菓子単品 290円(外税)〜、

米コロン・シューヌガー 400円(外税)

しながわ観光協会に、品川区内の名品・逸品「しながわみやげ」として認定された「ヌガード」。

また、手作りにこだわった無添加のヌガードが妊婦さんや産後の方にも安心して食べてもらえる商品として、一般社団法人日本マタニティフード協会の認定商品に選ばれました。

●新聞 東京新聞朝刊(2021年11月19日号)取材・掲載

●雑誌 anan(2021年11月17日号)掲載(他、dancyu、おとなの週末、クレア、Hanakoにも掲載)、Japanbrandcollection(2023年9月)、ANA翼の王国(2023年9月)、ワイン王国(2023年11月)

●金賞 おもてなしセレクション 最高金賞 受賞(2023年6月)

●一般社団法人日本マタニティフード協会認定商品 (2024年9月)

●ふるさと納税「さとふる」(2024年12月)

■店舗概要

店舗名 : 通販NOUGAT℃ショップ 直売店(五反田店)

所在地 : 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-8

アクセス: 池上線「大崎広小路」駅徒歩1分/JR山手線「五反田駅」徒歩7分

営業時間: 木・金 14時-18時

※催事等出店によりお休み変動あります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post グルテンフリー!展真ダイニング「米コロン・シューヌガー/3種ナッツのヌガッキー」 appeared first on Dtimes.