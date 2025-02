¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¼Á´¶¤ò»î¤»¤ë¡ª¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥à¡¼¥ó¡×·ò¹¯ÇîÍ÷²ñ½ÐÅ¸

「ナチュラムーン」は、2025年2月26日(水)〜28日(金)に開催される健康博覧会[Femtech & Mentech EXPO]へ出展します。

ナチュラムーン

ブースでは、2025年2月にEC先行販売を開始した(一般発売は2025年4月1日)オーガニックコットン製『タンポン』をはじめとした、フェムテック・フェムケアのアイテムを複数展示します。

素材や質感を直接確認できるように、商品はすべて手に取ることが出来ます。

コスメ類のタッチアップも可能です。

ブースに来てくださった方には、新商品の『タンポン』またはシリーズで1番人気の「生理用ナプキン」のサンプルを配布します。

※サンプルの配布数には限りがあります

■新発売の『タンポン』を現地で初披露!

今回の展示会では、2025年2月にEC先行販売を開始したオーガニックコットン製『タンポン』をはじめとした、フェムテック・フェムケアのアイテムを複数展示します。

2025年春夏の新商品も一部を先行して初披露する予定です。

ブースでは各商品をお手に取って見ることができます。

フェムケア製品については、タッチアップして香りやテクスチャーを実際に触れて試すことが可能です。

《展示予定商品》

生理用ナプキン https://naturamoon.jp/item/i01.php

おりもの専用シート https://naturamoon.jp/item/i02.php

吸水パンティライナー/パッド https://naturamoon.jp/item/i32.php

吸水ショーツ https://naturamoon.jp/item/i31.php

デリケートケアミスト https://naturamoon.jp/item/i34.php

デリケートケアフォーム https://naturamoon.jp/item/i35.php

デリケートケアローション https://naturamoon.jp/item/i36.php

アロマ ボディシート https://naturamoon.jp/item/i33.php

■来場者特典として製品サンプルを配布

普通の日用_3本

ナプキン_サンプル

《出展概要》

展示会名 : 健康博覧会[Femtech & Mentech EXPO]

入場料 : 5,500円(税込) ※web事前登録者無料

開催日時 : 2025年2月26日(水)〜28日(金)10:00-17:00

会場 : 東京ビッグサイト(東1・2・3ホール)

ブース番号 : 2K-29

<NaturaMoon(ナチュラムーン)とは?>

2011年、“コットン100%のトップシートと高分子吸収材不使用を両立した生理用品”として誕生したナチュラムーン。

『ナチュラル&ハピネス』をキーワードにサニタリーグッズ、化粧品、アパレル、入浴剤、洗剤などを開発しています。

製品開発の原動力は愛用者の皆様から湧き出る「こんな製品があれば良いのに…」という想い。

ナチュラムーンは愛用者の皆様と一緒に発展していくブランドです。

