ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年2月から全国のゲームセンターなどに順次登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します!

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

投入時期:2025年2月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズが2025年2月より展開する「スヌーピー」グッズに、「スヌーピー」のきょうだいたちや「チャーリー・ブラウン」「ウッドストック」が登場。

コレクションしたくなる、かわいらしいマスコットやぬいぐるみがラインナップされます☆

SNOOPY(TM) マスコット きょうだい

投入時期:2025年2月7日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全4種(スヌーピー、オラフ、ベル、アンディ)

「アンディ」や「ベル」もアソートされた、バラエティー豊かなマスコット。

きょうだいみんな集めて飾りたくなるかわいらしさです☆

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ パティシエVer.

投入時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約13×13×20cm

種類:全3種(チャーリー・ブラウン、スヌーピー、ウッドストック)

お座りポーズで展開される、パティシエ衣装を着たデザインのぬいぐるみ。

「スヌーピー」「チャーリー・ブラウン」「ウッドストック」が首に巻いた色とりどりのスカーフもおしゃれです!

SNOOPY(TM) LLぬいぐるみ“スヌーピー&ウッドストック”

投入時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約27×28×37cm

種類:全1種(スヌーピー&ウッドストック)

仲良しな様子がかわいらしい、大きなサイズのぬいぐるみ。

「スヌーピー」の頭の上に「ウッドストック」が乗っているデザインです☆

「スヌーピー」ときょうだいや仲間たちのキュートなマスコット&ぬいぐるみ!

2025年2月より全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post パティシエ姿がかわいいぬいぐるみなど3種類!セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ appeared first on Dtimes.