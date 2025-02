ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターシルエットとお花のアートが目をひく、ディズニーデザイン「刺繍スリッポン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「刺繍スリッポン」ふしぎの国のアリス

価格:8,990円(税込)

サイズ:【S】22.5cm、【M】23cm、【L】23.5cm、【LL】24〜24.5cm

ワイズ:2E相当

ヒール高さ:約1.5cm、片足の重さ:約200g(Mの場合)

素材:天然繊維、合成底

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ふしぎの国のアリス』デザインのスリッポン。

甲全体に施された「アリス」のシルエットと、お花の刺繍が贅沢で印象的です!

ネイビーが基調なのでコーディネートに合わせやすく、刺繍が映えてとっても華やか。

刺繍には様々なカラーの糸が使われ、ビビッドな色合いなのも素敵☆

お花のデザインひとつひとつにこだわりが詰まっています。

中敷きには、ニヤニヤと笑みを浮かべている「チェシャ猫」のシルエットプリントも。

脱いだ時も楽しめるデザインになっています!

履き口はゴムになっているので脱ぎ履きしやすいのも魅力的◎

靴底も返りがよく、歩行も軽快に。

オシャレなだけではなく、履きやすさも抜群です。

スカートスタイルにも、パンツスタイルにも合わせやすく重宝しそう。

キャラクターシルエットとお花のアートが目をひく、ディズニーデザイン「刺繍スリッポン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

