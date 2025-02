²èÁü¤äPDF¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ç¡¼¥¿²½¡ª¤µ¤¯¤é¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAI TextSifta¡×

さくら情報システムは、生成AIとAI OCRを組み合わせた非定型文書データ化サービス「AI TextSifta」のAPI連携機能を2025年2月より提供開始します。

※API連携とは、API(Application Programming Interface)を活用して、アプリケーションやシステム間でデータや機能を連携させることです

さくら情報システム「AI TextSifta」

さくら情報システムは、生成AIとAI OCRを組み合わせた非定型文書データ化サービス「AI TextSifta」のAPI連携機能を2025年2月より提供開始。

※API連携とは、API(Application Programming Interface)を活用して、アプリケーションやシステム間でデータや機能を連携させることです

■ 機能の概要

各企業にて利用中のシステムからのAPI連携により、画像やPDFデータのテキストデータ化を可能とする機能です。

(1) 各企業にて利用中のシステムからAI TextSiftaへAPI連携にて画像やPDFデータを送信

(2) AI TextSiftaにて画像やPDFデータから所定の項目を読取りテキストデータ化する

(3) APIにて読取り結果を利用中システムに戻す

従来のAI TextSiftaと同様に、請求書や領収書の読取りはもちろん、契約書などの長文から必要な情報を抜き出す場合や、事業会社ごとに異なるレイアウトの料金明細などの帳票でも、API連携機能を使用することが可能です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 画像やPDFデータのテキストデータ化!さくら情報システム「AI TextSifta」 appeared first on Dtimes.