TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ä¹Ìî¸©ÂçÄ®»Ô¤Ç¤­¤Î¤¦¡¢²°º¬¤«¤éÍî²¼¤·¤¿Àã¤ËËä¤â¤ì¡¢75ºÐ¤Î½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢9Æü°Ê¹ß¡¢ÂçÀã¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ»àË´¤·¤¿¿Í¤¬4¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤­¤Î¤¦Ãë¤¹¤®¡¢ÂçÄ®»ÔÊ¿¤Î¼ã¾¾½Ó¹¾¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤¬²°º¬¤«¤éÍî²¼¤·¤¿Àã¤ÎÃæ¤«¤éËä¤â¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥×¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Àã¤«¤­¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÍîÀã¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢ÈÓ»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤Î¹â¤µ4¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÀã¤ÎÊÉ¤Ë°äÂÎ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢½üÀã¼Ö¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ë½»¤à90Âå¤Î½÷À­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

9Æü°Ê¹ß¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ç¤ÏÂçÀã¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿»à¼Ô¤¬4¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£