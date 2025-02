「ボディメンテ」は、日ごろから体調管理を心がける人々の健康をサポートする企画を2023年より実施している。その第3弾として、SKY-HIがCEOを務めるマネジメント&レーベル・BMSGと、ラッパー/アーティストのちゃんみながタッグを組み、2024年10月の開始からSNSを中心に大きなムーブメントを起こしているBMSG GIRLS GROUP AUDITION「No No Girls」とのコラボレーション企画、「ボディメンテ × No No Girls THE DAY. キャンペーン」が2025年1月31日より開始された。本キャンペーンに関して、担当者に話を聞いてみた。

【写真】ボディメンテ × No No Girls THE DAY. キャンペーン

ボディメンテ ドリンク、ボディメンテ ゼリー

【A賞】デビュー直前イベント ミート&グリート付きコンサートペアチケット

【B賞】デビューメンバー直筆サイン入り コラボTシャツ

【C賞】コラボタンブラー

【D賞】デビューメンバー直筆サイン入り コラボパーカー

――「ボディメンテ × No No Girls THE DAY. キャンペーン」に関して、意図や狙い、ターゲットについて教えてください。ボディメンテは「THE DAY. 仕上げよう、その日のために。」というキーメッセージのもと、どうしても外せない大事な日「THE DAY.」に向けて日ごろから体調管理を心がける人の健康をサポートする企画を展開しています。その第3弾となるのが、BMSG GIRLS GROUP AUDITION「No No Girls」とのコラボレーション。そのコミュニケーション施策の一環としてキャンペーンを展開し、No No Girlsの体調管理をサポートしてきたボディメンテを、キャンペーンをきっかけに皆様の手にとってもらえたらと考えています。――本キャンペーンのこだわりや、イチオシの賞品について教えてください。2025年1月11日にKアリーナ横浜にて行われた最終審査「No No Girls THE FINAL」にてデビューが決定した7人組ガールズグループ「HANA」のデビュー直前イベント ミート&グリート付きコンサートペアチケットや、直筆サイン入りコラボTシャツ、「No No Girls」とのコラボタンブラー等の賞品です。――読者へのメッセージをお願いします。「No No Girls」では、選考を通過した候補者たちが、デビューという夢に向かって厳しい審査の中でも日々成長を続ける様子を映し、その姿勢は多くのファンを魅了しました。「ボディメンテ」は、夢に向かうすべての人の体調管理をサポートし、挑戦を後押しする存在でありたいと願っています。皆様の「ボディメンテ × No No Girls THE DAY. キャンペーン」へのご応募をお待ちしております。■■ボディメンテ × No No Girls THE DAY. キャンペーンコラボレーションを記念して、総計310人に当たるボディメンテ × No No Girls THE DAY. キャンペーンを実施する。【応募期間】1月31日〜3月31日(月) 23時59分までA賞のみ1月31日〜2月28日(金)23時59分まで※キャンペーンの詳細、問い合わせはTHE DAY.サイトを確認。【対象商品および付与ポイント】ボディメンテ ドリンク:1本購入につき1ポイントボディメンテ ゼリー:1袋購入につき2ポイント※「乳酸菌B240タブレット」は対象外となる。※期間内にキャンペーン特設サイトから購入レシートを登録し、応募を完了する必要あり。【応募方法】「購入日時、購入商品、購入点数、合計金額」が確認できるレシートまたは購入明細(納品書、領収書)の画像をキャンペーン特設サイト上にアップロード。対象商品を1点購入するとポイントが貯まり、ポイントに応じて好きな賞に応募できる。※期間内にキャンペーン特設サイトから購入レシートを登録し、応募を完了する必要あり。※期間外の購入レシートでの応募は無効となるので注意。【賞品】■A賞(12ポイントで応募)デビュー直前イベント ミート&グリート付きコンサートペアチケット当選者数:80組 160人※A賞の応募期間は2025年1月31日〜2月28日(金)23時59分までとなるので注意。■B賞(8ポイントで応募)デビューメンバー直筆サイン入り コラボTシャツ当選者数:50人■C賞(8ポイントで応募)コラボタンブラー当選者数:50人■D賞(8ポイントで応募) ※D賞大賞企業購入レシートのみで応募可デビューメンバー直筆サイン入り コラボパーカー当選者数:50人ボディメンテ ドリンクまたはボディメンテ ゼリーを購入すると、HANAのデビュー直前イベントが抽選で当たる今回のキャンペーン。体調管理の手助けになるボディメンテを飲んで、「No No Girls」を応援してみよう。今後もさまざまな展開を予定しているので、目が離せない。文=久米碧※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。