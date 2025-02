¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤äÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÁª¤Ù¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡ªHIS¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎIoT¡×

HISモバイルは、2025年2月12日(水)より、法人向けIoT専用の新プラン「みんなのIoT」の提供を開始します。

IoT(モノのインターネット)市場は急速に拡大しており、スマートホームデバイス、産業機器、車両管理システムなど、さまざまな分野で通信の重要性が増しています。

これらのIoTデバイスには、従来のモバイル通信サービスとは異なる、低データ使用量で安定した通信環境と省電力性が求められます。

HISモバイルは、このニーズに応じたIoTに特化した通信サービスを提供し、企業の業務革新を支援します。

「みんなのIoT」プランでは、業務内容や利用シーンに合わせて柔軟に選べる多彩な料金プランを提供し、企業の多様なニーズに最適なソリューションを実現します。

また、カスタマイズ可能なプラン設計、グローバル対応力、高品質な通信インフラを強みとしており、他社にはないサポートを提供します。

IoT技術は企業の業務効率化やコスト削減に貢献し、HISモバイルの通信サービスは企業の持続可能なビジネス運営を支援し、成長を促進します。

■「みんなのIoT」法人向け新料金プランの特徴

1. IoT基本プラン

低容量から大容量、さらには上り特化型プランまで、柔軟に選べる3つの料金プラン(「定額プラン」「シェアプラン」「従量プラン」)を用意されています。

「シェアプラン」では、契約したSIM枚数で合計容量をシェアすることができ、コスト効率を重視する企業様に最適です。

また、従量課金型の「料金プラン(従量プラン)」では、使った分だけお支払いができ、ムダなく運用可能です。

【定額プラン】 ※ドコモ回線

IoT基本プラン 定額プラン(ドコモ回線)

【シェアプラン】(例)

IoT基本プラン シェアプラン(一例)

2. プリペイドSIMプラン

期間限定や使用量が決まっているケースに最適なプリペイドSIMプラン。

特に農業など、季節やシーズンごとの利用においてコストを抑えた運用が可能です。

3. グローバル アレンジプラン(3月下旬リリース予定)

ビジネスの展開先や現地キャリアに合わせた柔軟なプラン設計が可能です。

IoTに特化した低容量の格安プランから、冗長化対策を目的としたマルチキャリア接続の設計まで、企業の国際的なニーズにも対応しています。

