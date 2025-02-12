ÆüÀ¶ËÂ£È£Ä¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï11¡ó¸º±×¤Ø
¡¡ÆüÀ¶ËÂ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <3105> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î12ÆüÃë(11:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£24Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ54.6¡óÁý¤Î244²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢25Ç¯12·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ11.5¡ó¸º¤Î216²¯±ß¤Ë¸º¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ84ÇÜ¤Î160²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.2¡ó¢ª8.7¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ84ÇÜ¤Î160²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.2¡ó¢ª8.7¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹