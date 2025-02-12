ÌÜÉ¸¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í·Á¡×À°·Á£³¡¦£µ²¯¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¶»¸µ¥Ñ¥Ã¥¯¥ê¡×¤¯¤ê¤Ì¤¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡Ö£Í¡×¥Á¥é¥ê
·×30²ó°Ê¾å¤ÎÀ°·Á¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ô¥¡¥Ë¥é¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥½¥¦¥ë¤Ç¿©¤Ù¤¿Âç¹¥¤¤Ê¥¯¥¡¥Ù¥®²°¤µ¤ó¤¬¡¡¸¶½É¤Ë¤â½ÐÍè¤Æ¤¿¤è¤ó¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¶»¸µ¤¬¤¯¤ê¤Ì¤«¤ì¤¿¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ò¸ø³«¡£¼«¾Î¡ÖM¥«¥Ã¥×¡×¤Î¶»¸µ¤¬¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥¯¥¡¥Ù¥®¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤¿¤ó¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¤â¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥é¥Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¥ô¥¡¥Ë¥é¤ÏËÜÌ¾¡¢½Ð¿ÈÃÏ¡¢Ç¯Îð¤ÏÈó¸øÉ½¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç½Ð¿ÈÃÏ¤Ï¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ô¥¡¥Ë¥é¼«¿È¤ÏÀ°·Á¤ò¡È¥«¥¹¥¿¥à¡É¤È¾Î¤·¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í·Á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥àÁí¹©Èñ3²¯5000Ëü±ß¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²áµî¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¡ÖÍµÈ¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ê¤É100²ó°Ê¾å¡¢±Ç²è¤Ï¡ÖËã¿ýÊüÏ²µ2020¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£