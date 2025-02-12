±¿Å¾ÀÊ¤È³ÎÇ§¡ÖÃæ¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¡×¡¡¡Öµß½Ð¤Ë3¥«·î¡×¸©¤¬¸«ÄÌ¤·¡¡ºë¶Ì¤ÎÆ»Ï©´ÙË×
¡¡ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¡¢Å¾Íî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢74ºÐ¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢µß½Ð¤Ë¤ÏºÇÃ»¤Ç3¥«·î¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û´ÙË×²Õ½ê¤«¤éÌó30m²¼Î®¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë±¿Å¾ÀÊ¤Ë74ºÐ±¿Å¾¼ê¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¡¡Àá¿åÍ×ÀÁ¤Ï²ò½ü¤Ø
¢£Àá¿åÍ×ÀÁ¤ò¤¤ç¤¦Àµ¸á¤Ë²ò½ü¤Øºë¶Ì¸©¡¡ÂçÌî¸µÍµÃÎ»ö
¡Ö»ö¸Î¤ËÁø¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¤é¤·¤¤â¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò½êÍ¤¹¤ë²ñ¼Ò¼ÖÎ¾¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤«¤é¤Ï·Ù»¡¡¦Ë¡°å³Ø¼Ô¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢³ÎÇ§ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¤ÎÃæ¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Æ»Ï©´ÙË×¤«¤é2½µ´Ö¡£¸½ºß¤â´ÙË×¤·¤¿·ê¤Ç¤Ï½Åµ¡¤Ë¤è¤ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ¾å¤«¤é·ê¤ò³«¤±¤Æ¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤ò¾®·¿¥«¥á¥é¤ÇÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢Å¾Íî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¤ÎÉôÊ¬¤¬´ÙË×²Õ½ê¤«¤é¤ª¤è¤½30¥á¡¼¥È¥ë²¼Î®¤Ë¤¢¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ë74ºÐ¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÌîÃÎ»ö
¡Öº£²ó¤Î²ñµÄ¤Ç¡¢´Éµô¡Ê¤«¤ó¤¤ç¡ËÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥Ó¥ó¤Îµß½Ð¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçÌîÃÎ»ö¤Ï±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë·ê¤ò·¡¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÌîÃÎ»ö
¡Ö¤Þ¤ºÂè1ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡¢²¼Î®¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÇÓ¿å¥Ý¥ó¥×¤òÀßÃÖ¡£ÇÓ¿å¥Ý¥ó¥×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ÙË×²Õ½ê¤ÎÎ®¿å¤ò²¼¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¬¤ì¤¤¬ÊøÍî¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹©Ë¡¤ò¤Þ¤º¼è¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤Ë²¾¤Î²¼¿åÆ»´É¤òºî¤ê¿å¤ò±ª²ó¡Ê¤¦¤«¤¤¡Ë¤µ¤»¤Æ¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹©»ö¤Ë¤«¤«¤ëÆü¿ô¤Ï¡Ä¡£ÂçÌîÃÎ»ö
¡Ö¤³¤Î¹©Ë¡¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ìó3¥«·î¤Î´ü´Ö¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬²æ¡¹¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëºÇÃ»¤Îµß½ÐÊýË¡¤Ç¤¹¡×
¡¡ºë¶Ì¸©¤Ï¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Î12¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Î¤ª¤è¤½120Ëü¿Í¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Àá¿å¤Ê¤É¤Î¼«½Í¤ÎÍ×ÀÁ¤ò12ÆüÀµ¸á¤Ë²ò½ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë½»Ì±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÒ³²µß½õË¡¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢½ÉÇñÂå¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯2·î12ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë