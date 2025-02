登坂 正子登壇！セリスタ『ミネラルへルス(R)で糖尿病・癌予防 〜未病ケアはシンプルに効率よく〜』

セリスタは、2025年3月2日(日)に、登坂 正子 先生(医療法人淳信会/理事)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ミネラルへルス(R)で糖尿病・癌予防 〜未病ケアはシンプルに効率よく〜』を開催します。

セリスタ『ミネラルへルス(R)で糖尿病・癌予防 〜未病ケアはシンプルに効率よく〜』

セリスタは、2025年3月2日(日)に、登坂 正子 先生(医療法人淳信会/理事)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ミネラルへルス(R)で糖尿病・癌予防 〜未病ケアはシンプルに効率よく〜』を開催。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『ミネラルへルス(R)で糖尿病・癌予防 〜未病ケアはシンプルに効率よく〜』

登坂 正子 先生/Dr. Masako Tosaka

医療法人淳信会/理事

株式会社グリーンハート/学術顧問

1)糖尿病は世界の課題/糖尿病の現状

2)糖尿病対策の問題点/隠れ糖尿病・BMIとメタボ基準の問題点

3)糖尿病と癌

4)未病ケアミネラルヘルスと糖尿病対策/未病の考え方を知り対策する

5)未病ケアはシンプルに効率的に/安心安全のサプリメントや酵素体質チェックアプリの活用

※キーワード:ミネラルバランス、糖化・糖尿病・癌、未病ケア、酵素体質チェックアプリ

講師

登坂 正子 先生/Dr. Masako Tosaka

医療法人淳信会/理事

グリーンハート/学術顧問

《経歴》

東京女子医科大学卒業後、附属心臓血圧研究所で研修・研究・学位取得

2005年医療法人淳信会理事長に就任生活習慣病という言葉ができる前から、「からだ」と「心」における食生活・栄養素バランスの重要性を唱え、病気予防・進展予防を観点においた診療を始める。

その実践内容の一部を著書『超食事革命』として出版(1997年)。

その他、『虚血性心疾患患者の生活習慣指導の指針』共著(1999年)、『うつ病・強迫性障害治療における「私の処方No.2」』共著(2001年)、日本臨床『ストレスに関する性差・男女の意識の違いについて〜介護保険導入前後の比較〜』(2015年)、医療春秋「Medical Academy News」(1995年〜2002年)、第20回冠不全研究会「生活習慣改善指導-その歴史と展望-」など執筆・講演多数。

「熱血テレビ」(KRY)の健康コーナーを担当(1999〜2005年)。

心身の健康管理を含めた、働く女性のサポートにも力を入れており、企業での女性新入社員の研修や、地域の働く女性のネットワーク作り、また周南地区女性医師部会会長として、キャリアが中断されやすい女性医師への臨床研究支援システムを構築した。

2014年「医師が自分自身や家族が病気になった場合受診したいベストの医師」として「Best Doctors in Japan」に選出される。

2019年〜ミネラルへルスコーチ「プロ」育成のためのセミナー開始

2021年〜妊娠時系列(R)(婚活期・妊活期・妊娠期・産後のRebeauty期)を健やかに過ごすための動画情報サイト&オンラインショップ「つきみちる」の監修

2022年〜大学薬学部や医学部産婦人科と連携した、基礎から臨床研究までのエビデンス構築サポートシステムを構築

2023年〜ウェルネスツーリズム健幸旅つきみちるin山口(美プラン)の監修・旅行会社ウェルネスツアーから募集開始

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 28 Stage 5

■開催日時 :2025年3月2日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム :10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『ミネラルへルス(R)で糖尿病・癌予防

〜未病ケアはシンプルに効率よく〜』

登坂 正子 先生/Dr. Masako Tosaka

医療法人淳信会/理事

株式会社グリーンハート/学術顧問

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_y3Ue53cdT6y9wmyRnkNYJA#/registration

■企画・主催:セリスタ

Tel : 03-3863-1003

E-mail: info@selista.jp

