ÊÆ¥Ç¥å¥Ý¥ó¡¢º£Ç¯¤ÎÍø±×¸«ÄÌ¤·¤¬Í½ÁÛÄ¶¤¨¡¡ÅÅ»Òµ¡´ï¼ûÍ×¹¥Ä´¤Ç
Seher Dareen
[£±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ²½³ØÂç¼ê¥Ç¥å¥Ý¥ó¤Ï£±£±Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯ÄÌ´üÄ´À°¸å£±³ôÍø±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£´¡¥£³£°¨¡£´¡¥£´£°¥É¥ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¡¢£Ì£Ó£Å£Ç¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛÊ¿¶Ñ¤Î£´¡¥£³£³¥É¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÅ»Òµ¡´ï¸þ¤±¤Î²¢À¹¤Ê¼ûÍ×¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤·¤¿Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤ÎÄ´À°¸å£±³ôÍø±×¤Ï£±¡¥£±£³¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤Î£°¡¥£¹£¸¥É¥ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¥Ù¡¼¥¹¤Îµ»½Ñ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÈ¾Æ³ÂÎ»Ô¾ì¤ÎµÞÀ®Ä¹¤¬¹âÅÙ¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ÈÁÈÎ©¹©Äø¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¥å¥Ý¥ó¤ËÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò´´Éô¤Ï·è»»È¯É½¸å¤ÎÅÅÏÃ²ñµÄ¤Ç¡¢Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤Î£Á£É´ØÏ¢¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£³£°¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ÉôÌç¤ò¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡ÊÊ¬Î¥¡¦ÆÈÎ©¡Ë¤¹¤ëº£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Ç¥å¥Ý¥ó¤ÏÇä¾å¹â¤ÇºÇÂç¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹»ö¶È¤ò£±£±·î£±Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¼Ò²½¤¹¤ë·×²è¡£Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤ÎÆ±»ö¶È¤Î½ãÇä¾å¹â¤Ï£±£°¡¥£¶¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ´üÍø±×¸«ÄÌ¤·¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
Åö½é¤Ï²ñ¼Ò¤ò£³Ê¬³ä¤¹¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿å´ØÏ¢»ö¶È¤ÎÊ¬Î¥¤ÏÃÇÇ°¤·¤¿¡£Æ±»ö¶È¤ÏÃæ¹ñ¤Î¼ûÍ×ÄãÌÂ¤ÇÇä¾å¹â¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè£´¡¦»ÍÈ¾´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï£¶¡¥£´¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£¼ç¤Ë°åÎÅÍÑÊñÁõ¤ÎÈÎÇäÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¡£
Æ±ÉôÌç¤Ï¾ô¿åµ»½Ñ¤ÎÄó¶¡¤È°åÎÅÍÑÊñÁõ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´´Éô¤é¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ï£±·åÂæÈ¾¤Ð¤«¤é¸åÈ¾¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¡¢Æ±ÉôÌç¤Ç¤Î£Í¡õ£Á¡Ê¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡Ë¤ËÅê»ñ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£