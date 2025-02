【初音ミク BANPRESTO EVOLVE Classical tuning-バレエ組曲「白鳥の湖」より-フィギュア】2月20日より 順次展開

BANDAI SPIRITSは、プライズ「初音ミク BANPRESTO EVOLVE Classical tuning-バレエ組曲「白鳥の湖」より-フィギュア」を2月20日より全国のアミューズメント施設へ順次展開する。

本製品は、“プライズの壁を越え、美少女をつくる、そのフィギュアはやがて未来を変える”をコンセプトに、美少女フィギュアの次世代をけん引すべく誕生したプライズフィギュアシリーズ「BANPRESTO EVOLVE(バンプレスト エヴォルヴ)」の第1弾として、「初音ミク」のバレエ衣装をフィギュア化したもの。

クラシックミュージック「白鳥の湖」から着想を得たオリジナルデザインの衣装を着た初音ミクを躍動感あるポージングで表現しており、衣装を際立たせるパール塗装、アクセントとなる金のメタリック塗装さらに髪のクリアパーツや細部まで妥協なくこだわりぬいた造形となっている。

「初音ミク BANPRESTO EVOLVE Classical tuning-バレエ組曲「白鳥の湖」

種類:全1種 サイズ:約210mm

Art by 木澄 玲生 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

