¡Ú4¥³¥ÞÌ¡²è¡Û¥ï¥ó¥³¤Î¸«»ö¤Ê´Å¤¨Êý¤¬°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ÆÏÃÂê¤Ë!¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÂº¤¤¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö°¦¤¢¤ë¥Æ¥È¥ê¥¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤Í¤§¤Í¤§¡¢Éï¤Ç¤ÆÉï¤Ç¤Æ¡Á¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ë¥ï¥ó¥³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î´Å¤¨¤óË·¤Ã¤×¤ê¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢Éï¤Ç¤ë¿Í´ÖÂ¦¤Î¤Û¤¦¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥ï¥ó¥³¤â´Å¤¨¤óË·¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä
¤½¤é¤¯¤ó¡¢¡¢
(@Sato_adachi¤è¤ê°úÍÑ)
¤³¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¤ÎÅê¹Æ¼ç¤Ï¡¢¡Ö°ÂÃ£ÃÒ@¤¢¤ª¤Î¤¿¤Ä¤Ï¢ºÜÃæ(@Sato_adachi)¡×¤µ¤ó¡£¼Â²È¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¤½¤é¤¯¤ó(7ºÐ)¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä
(@Sato_adachi¤è¤ê°úÍÑ)
¿Í¤¬¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²¤ë¤ÈÏÆ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¤È¼ý¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë¤½¤é¤¯¤ó¡£Éª¤òÎ©¤Æ¤Æ¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤Î·ä´Ö¤Ë¤¹¤Ý¤Ã¤È¾å¼ê¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¢¿²»þ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤ËÀè²ó¤ê¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä! ¤«¤Ê¤ê¤Î´Å¤¨¤óË·¤Ã¤×¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Å¤¨Êý¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¢ö
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢6.9Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ(2·î10Æü»þÅÀ)¡£¡Öalways°¦¤¢¤ë¥Æ¥È¥ê¥¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÂº¤¤¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö¤½¤é¤¯¤ó¥Ñ¥º¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡¡¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È°¦¤ª¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
Åê¹Æ¼ç¤Î°ÂÃ£ÃÒ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤é¤¯¤ó¤ÎÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤½¤é¤¯¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ºÂ¤Ã¤Æ¤â¿²Å¾¤ó¤Ç¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤À¤±¤ÇÉï¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÏÃ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤é¤¯¤ó¤ÎÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸«»ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¢ö
¤Ï¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë¤½¤é¤¯¤ó»£¤ì¤Þ¤·¤¿(×Ñ×Ë¤×¡¼¤µ¤ó¤ª¤Þ¤±ÉÕ¤
(@Sato_adachi¤è¤ê°úÍÑ)
¤Ï¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë¤½¤é¤¯¤ó»£¤ì¤Þ¤·¤¿(×Ñ×Ë¤×¡¼¤µ¤ó¤ª¤Þ¤±ÉÕ¤ pic.twitter.com/O6k0MLvDo4- °ÂÃ£ÃÒ@¤¢¤ª¤Î¤¿¤Ä¤Ï¢ºÜÃæ (@Sato_adachi) January 5, 2025
°ÂÃ£ÃÒ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥ó¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡Ò¤¢¤ª¤Î¤¿¤Ä¤¡Ó¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤òÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼µ¤Î¥Ý¥¹¥È¤«¤éÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
»Ò¶¡¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿Í·½÷¤ÎÏÃ¤Ç¤¹(1/15)https://t.co/HKyh4TU8pF#PR #Ì¡²è¤¬ÆÉ¤á¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° pic.twitter.com/qRTICxyH98- °ÂÃ£ÃÒ@¤¢¤ª¤Î¤¿¤Ä¤Ï¢ºÜÃæ (@Sato_adachi) November 20, 2023
¤½¤é¤¯¤ó¡¢¡¢ pic.twitter.com/gqoVJL2KfT- °ÂÃ£ÃÒ@¤¢¤ª¤Î¤¿¤Ä¤Ï¢ºÜÃæ (@Sato_adachi) January 4, 2025
¤³¤Á¤é¤Î¥ï¥ó¥³¤â´Å¤¨¤óË·¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä
¤½¤é¤¯¤ó¡¢¡¢
(@Sato_adachi¤è¤ê°úÍÑ)
¤³¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¤ÎÅê¹Æ¼ç¤Ï¡¢¡Ö°ÂÃ£ÃÒ@¤¢¤ª¤Î¤¿¤Ä¤Ï¢ºÜÃæ(@Sato_adachi)¡×¤µ¤ó¡£¼Â²È¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¤½¤é¤¯¤ó(7ºÐ)¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
(@Sato_adachi¤è¤ê°úÍÑ)
¿Í¤¬¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²¤ë¤ÈÏÆ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¤È¼ý¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë¤½¤é¤¯¤ó¡£Éª¤òÎ©¤Æ¤Æ¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤Î·ä´Ö¤Ë¤¹¤Ý¤Ã¤È¾å¼ê¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¢¿²»þ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤ËÀè²ó¤ê¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä! ¤«¤Ê¤ê¤Î´Å¤¨¤óË·¤Ã¤×¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Å¤¨Êý¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¢ö
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢6.9Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ(2·î10Æü»þÅÀ)¡£¡Öalways°¦¤¢¤ë¥Æ¥È¥ê¥¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÂº¤¤¤ó¤À¡Ä¡×¡Ö¤½¤é¤¯¤ó¥Ñ¥º¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡¡¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È°¦¤ª¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
Åê¹Æ¼ç¤Î°ÂÃ£ÃÒ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤é¤¯¤ó¤ÎÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤½¤é¤¯¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ºÂ¤Ã¤Æ¤â¿²Å¾¤ó¤Ç¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤À¤±¤ÇÉï¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÏÃ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤é¤¯¤ó¤ÎÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸«»ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¢ö
¤Ï¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë¤½¤é¤¯¤ó»£¤ì¤Þ¤·¤¿(×Ñ×Ë¤×¡¼¤µ¤ó¤ª¤Þ¤±ÉÕ¤
(@Sato_adachi¤è¤ê°úÍÑ)
¤Ï¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë¤½¤é¤¯¤ó»£¤ì¤Þ¤·¤¿(×Ñ×Ë¤×¡¼¤µ¤ó¤ª¤Þ¤±ÉÕ¤ pic.twitter.com/O6k0MLvDo4- °ÂÃ£ÃÒ@¤¢¤ª¤Î¤¿¤Ä¤Ï¢ºÜÃæ (@Sato_adachi) January 5, 2025
°ÂÃ£ÃÒ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥ó¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡Ò¤¢¤ª¤Î¤¿¤Ä¤¡Ó¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤òÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼µ¤Î¥Ý¥¹¥È¤«¤éÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
»Ò¶¡¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿Í·½÷¤ÎÏÃ¤Ç¤¹(1/15)https://t.co/HKyh4TU8pF#PR #Ì¡²è¤¬ÆÉ¤á¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° pic.twitter.com/qRTICxyH98- °ÂÃ£ÃÒ@¤¢¤ª¤Î¤¿¤Ä¤Ï¢ºÜÃæ (@Sato_adachi) November 20, 2023
¤½¤é¤¯¤ó¡¢¡¢ pic.twitter.com/gqoVJL2KfT- °ÂÃ£ÃÒ@¤¢¤ª¤Î¤¿¤Ä¤Ï¢ºÜÃæ (@Sato_adachi) January 4, 2025