Åìµþ¶â¡¡ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·
Åìµþ»þ´Ö10:30¸½ºß
Åìµþ¶âÀèÊªDEC 25·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á14279.00¡Ê+139.00¡¡+0.98%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªAPR 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á2918.50¡Ê-14.10¡¡-0.48%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
NY»Ô¾ì¤Ç¶âÀè¤Ï¹âÃÍ¹¹¿·¸åÍø±×³ÎÄê¤Ê¤É¤Ë²¡¤µ¤ì¾®Éý¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç½ª¤¨¤¿¡£»þ´Ö³°¤Ç¤ÏÂ³Íî¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤ÎÅìµþ¶â¤ÏºÇ¹âÃÍ¹¹¿·
Åìµþ¶âÀèÊªDEC 25·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á14279.00¡Ê+139.00¡¡+0.98%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªAPR 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á2918.50¡Ê-14.10¡¡-0.48%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
NY»Ô¾ì¤Ç¶âÀè¤Ï¹âÃÍ¹¹¿·¸åÍø±×³ÎÄê¤Ê¤É¤Ë²¡¤µ¤ì¾®Éý¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç½ª¤¨¤¿¡£»þ´Ö³°¤Ç¤ÏÂ³Íî¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤ÎÅìµþ¶â¤ÏºÇ¹âÃÍ¹¹¿·