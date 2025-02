【PlayStation Presents DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Special Panel】ステージ日時: 3月9日16時(CDT)

コジマプロダクションは、3月9日(現地時間)にアメリカ合衆国 テキサス州オースティンで開催される世界最大級のクリエイティブ・カンファレンスイベント「SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)2025」へ参加する。

イベントステージでは、ゲームクリエイターの小島秀夫氏が、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」の最新情報を発表する。なお、本イベントステージは、YouTubeチャンネルにてライブストリーミング配信が予定されている。ストリーミング予定のチャンネル、視聴URL等の詳細は、後日コジマプロダクション公式SNSにて公開予定される予定だ。

また、「SXSW2025」会場では、「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」の最新グッズや、会場限定のアイテムを取り揃えたポップアップショップが出店予定。ポップアップショップ及びグッズの詳細は、公式SNSで順次公開される。

イベントステージ情報

イベント名: PlayStation Presents DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Special Panel

ゲームタイトル: 「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」

ステージ日時: 3月9日16時(CDT)

会場名: Ballroom D [エリアMAP]

バッジ(チケット)情報

「SXSW2025」の現地での入場、観覧は、事前に「バッジ(チケット)」の購入・登録が必要。詳しくは販売サイトで確認できる。なお、本イベントは特定のバッジに限定せず、全4種いずれかのバッジを購入することで観覧できる。

□SXSW 2025 バッジ詳細・購入ページ

(C)KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved