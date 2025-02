ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、アメリカ公開以降、世界で早くも感動の渦を巻き起こしている2025年春大注目のユニバーサル映画『ウィキッド ふたりの魔女』の公開を記念した特別プログラムを実施!

大切な人たちと“みんなで一緒に”パークだけの特別な『ウィキッド』の世界に入り込み、映画で感じたその感動がもう一度体験できる『ウィキッド・セレブレーション』が期間限定で開催されます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 映画『ウィキッド ふたりの魔女』公開記念『ウィキッド・セレブレーション』

イベント開始日:2025年3月7日(金)

2025年3月7日より全国ロードショーされる、音楽と魔法が彩る感動のエンターテインメント映画『ウィキッド ふたりの魔女』

名作小説「オズの魔法使い」で少女「ドロシー」がオズの国に迷い込む前に遡り、やがて世界に“悪い魔女”と“善い魔女”として語られることになる「エルファバ」と「グリンダ」の“始まり”を、圧倒的な世界観と驚異の映像美で紡ぐ興奮と感動のエンターテイメントです。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2006年から2011年までブロードウェイのオリジナルミュージカルの特別版『WICKED(ウィケッド)』を日本で初めて作品世界の魅力にふれられるエンターテイメントとして、大人気ショーを開催。

トニー賞やグラミー賞など、数々の世界的アワードを受賞している世界最高品質のミュージカル作品と、極めて早い段階で関わりをもっていました。

このショーは差別や偏見、友情と愛、限界や逆境を突破する勇気と“超感動”を多くのゲストに与え、開催期間の終了まで愛され続けました。

そして、2025年春、14年ぶりに『ウィキッド』の世界がパークにやってきます!

期間中、「エルファバ」と「グリンダ」、ふたりの魔女に実際に出会える、日本ではパークでしか体験できない「特別グリーティング」に加え、映画に登場したレプリカ衣装と小道具の特別展示や、テーマカラーのグリーンとピンクで彩られたオリジナルのフードとグッズも新たに登場。

大切な人たちと“みんなで一緒に”パークだけの特別な『ウィキッド』の世界に入り込み、映画で感じたその感動が、もう一度体験できます☆

※当時のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『WICKED』の日本語表記は『ウィケッド』です

「エルファバ」と「グリンダ」に実際に出会えるグリーティングを実施

開催期間:2025年3月7日(金)〜12月31日(水)

開催場所:「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー前

1回あたりの開催時間:約25分 ※開催時間、開催回数は日によって異なります

日本で唯一「エルファバ」と「グリンダ」に実際に出会えるグリーティングを実施。

映画から飛び出たようなふたりの魔女にふれあったり、親子や友だちなど、大切な人と一緒に今だけの記念写真を撮ったりと、子どもから大人まで楽しめます。

『ウィキッド 〜衣装特別展示〜』映画に登場する「マダム・モリブル」と「オズの魔法使い」の衣装を特別展示

左:「オズの魔法使い」 右:「マダム・モリブル」

展示期間:2025年3月開始予定

展示場所:「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー

アカデミー賞において衣装デザイン賞にノミネートされた映画のレプリカ衣装と小道具がパーク内に期間限定で特別展示されます。

今回展示されるのはオズを統治し、最も偉大と恐れられる存在「オズの魔法使い」と「エルファバ」や「グリンダ」が通うシズ大学の魔法の権威「マダム・モリブル」の衣装。

原作の世界観を再現した、臨場感あふれる衣装は必見です。

※特別展示は予告なく終了となる場合があります

※詳しくは公式WEBサイトを確認ください

オリジナルフード「ウィキッド・チュリトス 〜ピーナッツバターフレーバー〜」

販売開始予定日:2025年3月7日(金)

販売店舗: ユニバーサル・モンスター・ライブ・ロックンロール・ショー前フードカート

「エルファバ」と「グリンダ」ふたりの魔女をイメージしたカラーリングのチュリトスが登場。

これまでにない新感覚フレーバーのピーナッツバター味です。

『ウィキッド』の世界をパーク定番の食べ歩きフードでも楽しめます。

オリジナルグッズ

販売開始予定日:2025年3月7日(金)※開始日は予告なく変更となる場合があります

販売店舗:ユニバーサル・スタジオ・セレクト

映画『ウィキッド ふたりの魔女』の世界をもっと楽しめるアパレルや小物類を販売。

グリーティング体験にぴったりな、自分らしい『ウィキッド』コーディネートが楽しめます。

Tシャツ

ホワイトとブラックの2色展開のTシャツは、胸元のロゴプリントがインパクト大!

ユニセックスサイズ展開なので、お友だちと色違いコーデやペアルックもおすすめです。

トートバッグ/キーチェーン

グッズ名:左から)トートバッグ/キーチェーン

映画の世界観を表現したアートが特徴的なトートバッグもラインナップ。

ここでしか買えないオーセンティックなデザインのキーチェーンと一緒に楽しむこともできます。

ポーチ/ステンレスタンブラー

グッズ名:左から)ポーチ/ステンレスタンブラー

クールなデザインのポーチやステンレスタンブラーなど、普段使いにおすすめのグッズも新たに登場。

今回発売されるグッズは、2024年に新しく登場したグッズブランド「UNIVRS(ユニバース)」の新シリーズです。

また「ユニバーサル・スタジオ・セレクト」の店内は、映画の世界観あふれるデコレーションで彩られます。

映画『ウィキッド ふたりの魔女』日本語吹替キャストのスペシャルムービー

公開時期:2025年2月12日(水)15時頃

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式Xアカウント:@USJ_Official

映画『ウィキッド ふたりの魔女』日本語吹替キャストからのスペシャルムービーを公開。

映画の日本語吹替キャスト「エルファバ」役の高畑充希さん、「グリンダ」役の清水美依沙さんからのスペシャルムービーがユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式Xにて公開されます。

日本ではパークでしか体験できない「特別グリーティング」に加え、映画に登場したレプリカ衣装と小道具の特別展示や、テーマカラーのグリーンとピンクで彩られたオリジナルのフードとグッズも新登場。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2025年3月7日より開催される、映画『ウィキッド ふたりの魔女』公開記念『ウィキッド・セレブレーション』の紹介でした☆

