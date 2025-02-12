¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È1Ç¯Ìó10²¯±ßºÆ·ÀÌó¤òÀµ¼°È¯É½¡¡¶Ã°ÛÅª¤Ê¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¢¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤È1Ç¯650Ëü¥É¥ë¡ÊÌó10²¯±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¥±¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï126»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨229¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢42ÂÇÅÀ¡¢ÆâÌî¤ÎÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÈÃæ·ø¡¢º¸Íã¤ò¼é¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Åê¼ê²¹Â¸¤Î¤¿¤á¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ4»î¹ç¤Ë¤âÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤«¤éÃÍÀé¶â¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³1ÈÖ¤Ç¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
MVP¥È¥ê¥ª¤Û¤É¤ÎÂÇÎÏ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾å°ÌÂÇÀþ¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤»î¹ç¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤ë°ìËÜ¤òÂÇ¤ÄÎÏ¤¬¤¢¤ë¥¥±¡£¤½¤Î¶ì¶¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¾¡Éé¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â²¼°ÌÂÇÀþ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¯¤µ¤Ï°ìÃÊ¤ÈÁý¤¹¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£