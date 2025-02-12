¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¡×¤ÇÂçÅýÎÎÎá¡¡¥Þ¥¹¥¯»á¤Ø¤Î¶¨ÎÏ»Ø¼¨
Jeff Mason¡¡Steve Holland
[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£±Æü¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜµ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¡¢À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡Ê£Ä£Ï£Ç£Å¡Ë¤òÎ¨¤¤¤ë¼Â¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£
£´ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò¸ª¤Ë¾è¤»¤¿¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¼¹Ì³¼¼¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Î½ðÌ¾¤ËÎ©¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö¼«Î©¤·¤¿´±Î½µ¡¹½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¹ñÌ±¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«¿È¤ÎÌò³ä¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤ÈÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¥Á¡¼¥à¤¬¤Û¤ÜÈëÌ©Î¢¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤ËÈ¿È¯¤·¡¢¼«¿È¤¬¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò´°Á´¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²¿¤«¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
£Ä£Ï£Ç£Å¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈëÌ©Î¢¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¡¢¿¦°÷¤ä½êºßÃÏ¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÀÚ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ï¡¢Î¥¿¦¼Ô£´¿Í¤Ë¤Ä¤£±¿Í°Ê¾å¤Î¿¦°÷¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¿Í°÷ºï¸º¤ÈÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î´°Á´¤ÊÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Þ¥¹¥¯»á¤Î¥Á¡¼¥à¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ËµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¡£
Ï¢Ë®¿¦°÷¤Ø¤ÎÂà¿¦´«¾©¤ÎÆ°¤¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤¬º¹¤·»ß¤á¤ë²¾½èÊ¬¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Û¤ÜËèÆüÏÃ¤¹¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢À¯ÉÜ¤ÎÉÔÀµ¤äÌµÂÌ¤òÀö¤¤½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ£±Ãû¥É¥ë¤òÀáÌó¤¹¤ë¤È¤â¼çÄ¥¤·¤¿¡£