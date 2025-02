by Super 45 | Música IndependienteeコマースプラットフォームのShopifyが2025年2月11日、ラッパーのカニエ・ウェスト氏が運営する公式ストア・Yeezy storeを閉鎖しました。ウェスト氏はストア上でナチス・ドイツのシンボルマークである鉤十字をあしらったTシャツを販売しており、Shopifyは閉鎖理由を「当社の規約に違反したため」と説明しています。

As if we needed further proof of Kanye’s antisemitism, he chose to put a single item for sale on his website - a t-shirt emblazoned with a swastika. The swastika is the symbol adopted by Hitler as the primary emblem of the Nazis. It galvanized his followers in the 20th century… pic.twitter.com/0TT30Dda9D— ADL (@ADL) February 10, 2025

Ye website down after selling swastika shirts, ecommerce platform says site violated termshttps://www.nbcnews.com/news/us-news/ye-website-selling-swastika-shirts-ecommerce-platform-says-site-violat-rcna191651Shopify pulls Kanye’s website offline over swastika merch | The Vergehttps://www.theverge.com/news/610233/shopify-removes-yeezy-store-swastika-shirtsウェスト氏は2025年2月9日に、Yeezy store内で20ドル(約3000円)のTシャツを発売。以下がそのTシャツで、前面には黒い鉤十字がプリントされています。これを受け、ShopifyはYeezy storeを閉鎖しました。記事作成時点でYeezy storeにアクセスすると、「This store is unavailable(このストアは利用できません)」と表示されます。Shopifyはウェスト氏のストアh閉鎖について「すべての加盟店は、当社のプラットフォームのルールに従う責任があります。この加盟店は本物の商取引を行っておらず当社の規約に違反したため、Shopifyから削除しました」と報告しました。なお、Shopifyはウェスト氏がどの利用規約に違反したのかについて言及していませんが、海外メディアのNBCはShopifyの「安全でない、不適切、または攻撃的と見なされる製品または活動を制限する」という項目に違反したのではないかと推測しています。名誉毀損防止同盟(ADL)は「鉤十字はヒトラーがナチス・ドイツの主要なシンボルとして採用したものです。このシンボルマークは依然として反ユダヤ主義や白人至上主義の標的となった人々を脅かし、恐怖を植え付け続けています」と批判。また、このTシャツに付けられた「HH-01」というラベルは、ナチス・ドイツの代表的なフレーズである「Heil Hitler(ヒトラー万歳)」を意味する暗号であると指摘しています。なお、今回の騒動を受け、ウェスト氏は「鉤十字のTシャツを実際に販売することはありません。なぜなら、それを着ている人に身体的な害が及ぶ可能性があるからです。私はファンとサポーターを愛しています」と発言しました。