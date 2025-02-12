¼Ó°½¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¥È¥ì¥«È¯Çä ÃíÌÜ¤Î¥¥¹¥«¡¼¥É¤Ï¡Ö¿°¤¬¼è¤ì¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡11ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢F¥«¥Ã¥×¾®³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ó°½¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¡Ö¼Ó°½vol.10¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡×¡Ê¥Ò¥Ã¥Ä¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀèÆü¡¢Åìµþ¡¦½ñÀô¥°¥é¥ó¥Ç¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥È¥ì¥«È¯Çä¡£
¥°¥é¥É¥ë¼Ó°½¤¬»Ò°é¤Æ¥Þ¥Þ¤ÎËÜ²»ÂåÊÛ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¿²¤«¤·¤Ä¤±Ãæ¤ÎÂç²»ÎÌÁªµó¥«¡¼¤ò¥Á¥¯¥ê
¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Î°áÁõ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥Ã¥×¤Ê´¶¤¸¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼Ó°½¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¥È¥ì¥«¤È¤¤¤¨¤ÐÆÃÅµ¥«¡¼¥É¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢Ãæ¤Ç¤â¥¥¹¥«¡¼¥É¤ÏÃíÌÜ¤À¤¬¡¢¡Ö¥¥¹¤Ï¿°¤¬¼è¤ì¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£700²ó¤¯¤é¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦°ìÀ¸Ê¬¤Î¥¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¡£¤½¤·¤Æº£ºî¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤È¤¤¬¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ï31ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥È¥ì¥«¤ò¶èÀÚ¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎºîÉÊÀ©ºî¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï·ëº§¤â¤·¤Æ»Ò¶¡¤â»º¤Þ¤ì¤Æ¡¢ºîÉÊ¤òºî¤ë¤Î¤Ã¤Æº²¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈºîÉÊ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤ºîÉÊ¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Éü³è¤òÂÔ¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¡ª