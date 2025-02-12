¡Ú¥½¥Õ¥£¥¢Ç¦¼ÔVer.¡Û
È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¡§Ì¤Äê

¡¡³¤³°¤Î¥Û¥Óー¥áー¥«ー¡ÖMAGI ARTS¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥½¥Õ¥£¥¢Ç¦¼ÔVer.¡×¤Î¾¦ÉÊ²½¤ò·èÄê¤·¤¿¡£È¯ÇäÆü¤È²Á³Ê¤Ï¶¦¤ËÌ¤Äê¡£

¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¹âÎæ¥Ê¥À¥ì»á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ö¥Ð¥Ëー¥¹ー¥Ä ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¤è¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥½¥Õ¥£¥¢¡¦F¡¦¥·¥ãー¥ê¥ó¥°¡×¤¬Ç¦¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤Ê¥¹ー¥Ä¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£

¡¡º£²óÆ±¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ²½·èÄê¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÚÔú¤Ê»èÂÎ¤Ë¥¯ー¥ë¤Ê¥á¥«¥Ð¥Ëー¥Ñー¥Ä¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥½¥Õ¥£¥¢¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

(C)2023Nadare Takamine