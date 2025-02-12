¥Þ¥Í¡¼¥¹¥È¥Ã¥¯£Í£³¡¢1·î¤ÏÁ°Ç¯Èæ0.8¡óÁý¡¡¿¤Ó½Ì¾®¤â»Ä¹â¤ÏÁý²Ã
Tetsushi Kajimoto
¡ÎÅìµþ¡¡£±£²Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æü¶ä¤¬£±£²Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£±·î¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¹¥È¥Ã¥¯Â®Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Í£³¤ÎÊ¿¶Ñ»Ä¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ£°¡¥£¸¡óÁý¤Î£±£¶£±£°Ãû£´£°£°£°²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£Á°·î£±£²·î¤Î£°¡¥£¹¡óÁý¡ÊÂ®Êó¤«¤é²þÄê¡Ë¤«¤é¿¤Ó¤Ï½Ì¾®¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¹â¤ÏÁý²Ã¤·¤¿¡£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ò¼õ¤±Ë¡¿ÍÃæ¿´¤ËÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤éÄê´üÍÂ¶â¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÍÂ¶âÄÌ²ß¤Î¿¤Ó¤¬½Ì¾®¤·¤¿°ìÊý¡¢½àÄÌ²ß¤Ï³ÈÂç¤·¤¿¡£
£Í£³¤Î¤¦¤Á£Í£±¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍÂ¶âÄÌ²ß¤ÏÁ°Ç¯Èæ£±¡¥£´¡óÁý¤Ç¡¢£²£°£±£°Ç¯£³·î°ÊÍè¤ÎÄã¤¤¿¤Ó¡£Äê´üÍÂ¶âÅù¤ò´Þ¤à½àÄÌ²ß¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ï£±¡¥£³¡óÁý¤ÈÁ°·î¤Î£±¡¥£°¡óÁý²Ã¤«¤é³ÈÂç¤·¡¢£±£°Ç¯£¶·î°ÊÍè¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
Æü¶ä¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬´Ë¤ä¤«¤ËÁý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ê¸µ¤ÎÍÂ¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
£Í£²¤ÏÆ±£±¡¥£³¡óÁý¤Ç¿¤Ó¤ÏÁ°·î¤ÈÆ±¿å½à¡£
¹µÁÎ®Æ°À¤ÏÁ°Ç¯Èæ£³¡¥£¶¡óÁý¤È¿¤ÓÎ¨¤ÏÁ°·î¡Ê£³¡¥£·¡óÁý¡Ë¤«¤é½Ì¾®¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¹â¤Ï£²£±£¹£¸Ãû£·£°£°£°²¯±ß¤È£´¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£
¶âÍø¤¬ÉÕ¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÄ¤ÏÁ°Ç¯Èæ£³£¸¡¥£°¡óÁý¤ÈÁ°·î¤ÈÆ±¿å½à¤ÎÂçÉý¤Ê¥×¥é¥¹Éý¤ò°Ý»ý¡¢³°ºÄ¤Ï£±£´¡¥£´¡óÁý¤ÇÁ°·î¡Ê£±£³¡¥£´¡óÁý¡Ë¤«¤é¥×¥é¥¹Éý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
£ÓⅯ£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¥·¥Ë¥¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎµÜÁ°¹ÌÌé»á¤Ï¡Öº£¸å¤Î¹ñºÄ¤Î°ÂÄê¾Ã²½¤ä¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ò¸«¤ë¾å¤Ç¡¢¸½¶â¡¢ÍÂ¶â¡¢½àÄÌ²ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡öÆü¶ä¤ÎÈ¯É½»ñÎÁ¤Ï°Ê²¼¤Î£Õ£Ò£Ì¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£