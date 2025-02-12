£Ó£Â£É£É£Ç¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬14¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡¦10-12·î´ü¤â58¡óÁý±×
¡¡£Ó£Â£É¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¥°¥ëー¥× <7326> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬2·î12Æü¸áÁ°(10:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ14.4¡óÁý¤Î73.5²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î94²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï78.2¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î77.0¡ó¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.3¡óÁý¤Î20.5²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ57.6¡óÁý¤Î24.8²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.3¡óÁý¤Î20.5²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ57.6¡óÁý¤Î24.8²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹