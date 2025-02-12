¡Ö¤Ï¤Í¤¿¤Î¤ÏÌîÎÉ¸¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¿®¹æµ¡¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¤Ò¤Æ¨¤²84ºÐ½÷¤òÂáÊá¡¡¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤Â¼è¤ê¤Ç·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ë
11ÆüÄ«¡¢ÀéÍÕ¡¦ÌÚ¹¹ÄÅ·Ù»¡½ð¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤í¤è¤í¤È¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤Â¼è¤ê¤Ç·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤à½÷¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆîË¼Áí»Ô¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦Ìµ¿¦¤Î±§¼£¸¶¹¬»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê84¡Ë¤Ç¤¹¡£
±§¼£¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï9Æü¤ÎÌë¡¢¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê¡¸¶½Õ»Þ¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢Æ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¶á¤¯¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¤ä¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ÎÉôÉÊ¤Ê¤É¤«¤é±§¼£¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤òÆÃÄê¡£
°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢±§¼£¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤Î¤«¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Í¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¤¤ÊÌîÎÉ¸¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤Ï¤Í¤¿¤Î¤Ï¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌîÎÉ¸¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È°ìÉôÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¤¯¤ï¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£