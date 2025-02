ライトサインは、障害者が自分らしく働け、社会との繋がりを見て実感できる就労継続支援B型事業所「COPLUS STEP」のオープンに向けたプロジェクトを、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2月28日(金)まで実施しています。

COPLUS STEP

ライトサインは、障害者が自分らしく働け、社会との繋がりを見て実感できる就労継続支援B型事業所「COPLUS STEP」のオープンに向けたプロジェクトを、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2月28日(金)まで実施。

■特徴

・東京都大田区のビルの6階でしいたけ栽培を行います。

ビニールハウス栽培が主流の中、私たちは「菌床室」をつくり、都心でのしいたけ栽培を可能にしました。

これにより、収穫されてすぐの新鮮なしいたけ「東京福しいたけ」をお届けすることができます。

・有機物を扱うことで、就労継続支援にありがちな「単純作業」ではなく、毎日変化が楽しみになり、さらにおしゃれな内装にこだわっているので通うのが楽しみになる職場を実現させます。

・立地を活かし、都心にいながらにしてしいたけ狩り等食育イベントの開催もでき、障害者の地域交流、社会進出も進めていけます。

「東京福しいたけ」第一号

リターンについて

10,000円 :お家でしいたけ収穫キット

(菌床をお届けします。ご家庭で栽培体験ができます。)

15,000円 :しいたけ収穫体験チケット

(事業所でしいたけの収穫体験ができます。

こちらに支援者交流会やオープニングセレモニー参加、

個別相談会がついたセットもあります。)

150,000円:事業所及び事業所HPに貴社名(またはお名前)掲載

(特に企業様におすすめです。

お礼の動画もお送りさせていただきます。)

■COPLUS STEP 昭和島Baseにて開催イベント

・3月20日(木・祝) 支援者交流会

・4月20日(日) オープニングセレモニー・収穫体験会

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 大田区に就労継続支援B型事業所開設・障害者が自分らしく活躍できる環境を提供したい

期間 : 2025年1月13日(月)18:00〜2月28日(金)23:59

URL : https://camp-fire.jp/projects/794535/view?list=social-good_popular_page2

<製品概要>

商品名:東京福しいたけ

種類 :菌床しいたけ

原産地:千葉県

収穫地:東京都大田区

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post しいたけ栽培×障害者支援のプロジェクト!COPLUS STEP appeared first on Dtimes.