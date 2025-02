輸入食品のBtoB専用プラットフォームサイトFOODTRIP(フーリップ)に、2025年1月1日よりリクエスト機能を搭載したサービスをスタートしました。

FOODTRIP

大谷商会は、輸入食品のBtoB専用プラットフォームサイトFOODTRIP(フーリップ)に、2025年1月1日よりリクエスト機能を搭載したサービスをスタート。

FOODTRIP(フーリップ)は、国内の食品輸入商社が紹介したい商品をサイトに直接登録することができます。

目新しい商品を探したい国内の食品卸や販売店、飲食業などのバイヤーが、このサイト上で気になる商品があれば直接その輸入商社とコミュニケーションが取れる、というまったく新しいサービスです。

現在、約530点もの輸入食品が掲載されています。

(日本未発売の商品も含まれます。)

魅力のある世界の商品を見つかりやすく!

■新機能「リクエストボード」とは

このFOODTRIP(フーリップ)の機能に、本年1月より「リクエストボード」を追加して運用開始しました。

本機能を用いてバイヤーがリクエストを登録することにより、輸入商社からリクエストにマッチした様々な提案を受けることができるようになります。

例えば定番商品の入れ替え検討や、スポットのイベントに向けた商品探しの際、商品イメージや希望条件を「リクエストボード」に書き込むことにより、要望に沿う商品の取り扱いのある輸入商社から回答や提案を受け取ることができます。

この機能により、バイヤー側は商品探し、輸入商社側は提案活動と双方で手間と時間を減らすことができます。

そのため既に活発な利用も始まっており、実用面でも大きな期待を集めています。

■FOODTRIP(フーリップ)の特長

2024年4月にスタートしたFOODTRIP(フーリップ)は、例えば食品バイヤーが新たに仕入れたい輸入食品を探す時、いつでも多くの商品の中から簡単に検索でき、気軽に問い合せできるという、あたかも展示会を訪れているような感覚で使える新機軸のプラットフォームです。

商品を紹介したい輸入商社側も、その食品をより効果的にプロモーションするメルマガ配信や特集記事の配信、また自社商品ページへの訪問数などを分析できるアクセスレポートの提供など、各種サービスが利用できます。

また、FOODTRIP(フーリップ)の特徴として、世界各国の駐日大使館の協力の下、海外サプライヤーも直接登録できるサービスも開始しています。

まだ国内で発売されていない目新しい商品も掲載され始めているため、国内の多様で旺盛な消費者ニーズに向けて、オリジナリティの高い商品を求める食品バイヤーには必見の情報サイトです。

こんなお悩みありませんか?

リクエストボードで欲しい商品をリクエスト

■FOODTRIP(フーリップ)のサービス料金について

販売店(食品バイヤー等)の方は、アカウント登録すれば、すべてのサービスが無料で利用ができます。

一方、商品を紹介したい輸入会社商社や海外サプライヤーは、商品掲載の他に各種プロモーションメニューが利用できる定額プランと、商品掲載のみで基本料金無料のフリープランのいずれかが選択できます。

フリープランで各種プロモーションも利用したい場合は、メニューごとに申し込めるオプション料金が設定されています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新商品探しの新機能「リクエストボード」搭載!FOODTRIP appeared first on Dtimes.