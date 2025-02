¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥â¥Á¥â¥Á´¶¤Î¤¢¤ëÌÍ¡ªÅìÍÎ¿å»º¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¡×

東洋水産では、カップ入り即席麺「マルちゃん焼そば」を2025年3月3日(月)より、全国にて発売します。

東洋水産「マルちゃん焼そば」

内容量 :107g(めん90g)

JANコード :4901990380393

荷姿 :12食入り1ケース

希望小売価格:236円(税抜き)

販売ルート :CVS、量販店、一般小売店 他

発売日 :2025年3月3日(月)

発売地区 :全国

東洋水産では、カップ入り即席麺「マルちゃん焼そば」を2025年3月3日(月)より、全国にて発売。

「マルちゃん焼そば」は家庭でも簡単手軽においしく調理できるチルド麺「マルちゃん焼そば 3人前」の味を再現したカップ焼そばです。

通年販売商品として新発売します。

また、パッケージには新たに商品名を大きく配置し、馴染み深さを感じさせるようなデザインに仕上がっています。

■商品概要

チルド麺「マルちゃん焼そば 3人前」の味わいを再現。

なめらかでモチモチ感のある麺に、スパイスを利かせた粉末ソースがマッチします。

あおさと紅生姜のふりかけを付けています。

■商品特徴

めん :なめらかでモチモチ感のある麺。

ソース:「マルちゃん焼そば 3人前」の味をイメージした、

香辛料の利いた粉末ソース。

具材 :キャベツ、味付挽肉、ふりかけ(あおさ・紅生姜)。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post なめらかでモチモチ感のある麺!東洋水産「マルちゃん焼そば」 appeared first on Dtimes.