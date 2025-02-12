「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」22日からMX4D、4DX上映。振動・煙・風など五感を刺激するアトラクション型上映
劇場先行版「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」
(C)創通・サンライズ
劇場先行版「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」が、2月22日からラージフォーマットMX4D、4DXで上映される。振動・煙・風・水しぶきなどの五感を刺激する特殊効果がシーンに合わせて展開され、作品世界に入り込んだような臨場感が味わえるアトラクション型の上映形態。上映館は下表の通り。
なお、既報の通り2月15日からは、入場者プレゼント第4弾として、コマフィルム -キャラver.-が配布される。北海道 札幌市 ローソン・ユナイテッドシネマ札幌 北海道 旭川市 シネプレックス旭川 宮城県 富谷町 109シネマズ富谷 宮城県 名取市 イオンシネマ名取 山形県 山形市 MOVIEONやまがた 群馬県 前橋市 ユナイテッド・シネマ前橋 栃木県 宇都宮市 TOHOシネマズ宇都宮 栃木県 佐野市 109シネマズ佐野 栃木県 那須塩原市 フォーラム那須塩原 茨城県 水戸市 ユナイテッド・シネマ水戸 茨城県 つくば市 USシネマつくば 茨城県 稲敷市 USシネマパルナ稲敷 東京都 港区 TOHOシネマズ六本木ヒルズ 東京都 港区 ユナイテッド・シネマアクアシティお台場 東京都 新宿区 TOHOシネマズ新宿 東京都 豊島区 グランドシネマサンシャイン池袋 東京都 江東区 ユナイテッド・シネマ豊洲 東京都 練馬区 ユナイテッド・シネマとしまえん 東京都 大田区 シネマサンシャイン平和島 東京都 足立区 TOHOシネマズ西新井 東京都 府中市 TOHOシネマズ府中 東京都 町田市 109シネマズグランベリーパーク 東京都 調布市 イオンシネマシアタス調布 神奈川県 横浜市 イオンシネマみなとみらい 神奈川県 川崎市 TOHOシネマズ川崎 神奈川県 海老名市 TOHOシネマズ海老名 神奈川県 小田原市 小田原コロナワールド 千葉県 千葉市 ユナイテッド・シネマ幕張 千葉県 船橋市 TOHOシネマズららぽーと船橋 千葉県 印西市 USシネマ千葉ニュータウン 千葉県 松戸市 ユナイテッド・シネマテラスモール松戸 千葉県 市原市 USシネマちはら台 千葉県 木更津市 USシネマ木更津 埼玉県 入間市 ローソン・ユナイテッドシネマ入間 埼玉県 鶴ヶ島市 ユナイテッド・シネマわかば 埼玉県 新座市 ユナイテッド・シネマ新座 埼玉県 春日部市 ユナイテッド・シネマ春日部 埼玉県 越谷市 イオンシネマ越谷レイクタウン 埼玉県 菖蒲町 109シネマズ菖蒲 新潟県 新潟市 ユナイテッド・シネマ新潟 静岡県 沼津市 シネマサンシャイン沼津 静岡県 沼津市 シネマサンシャインららぽーと沼津 愛知県 名古屋市 中川コロナワールド 愛知県 豊橋市 ユナイテッド・シネマ豊橋18 愛知県 小牧市 小牧コロナワールド 愛知県 豊川市 豊川コロナワールド 愛知県 安城市 安城コロナワールド 岐阜県 大垣市 大垣コロナワールド 三重県 四日市市 109シネマズ四日市 石川県 金沢市 金沢コロナワールド 大阪府 大阪市 TOHOシネマズなんば 大阪府 吹田市 109シネマズ大阪エキスポシティ 大阪府 四條畷市 イオンシネマ四條畷 京都府 京都市 イオンシネマ京都桂川 兵庫県 神戸市 109シネマズHAT神戸 兵庫県 西宮市 TOHOシネマズ西宮OS 兵庫県 姫路市 アースシネマズ姫路 滋賀県 大津市 ユナイテッド・シネマ大津 奈良県 橿原市 ユナイテッド・シネマ橿原 奈良県 大和郡山市 シネマサンシャイン大和郡山 広島県 広島市 109シネマズ広島 広島県 府中町 広島バルト11 広島県 福山市 福山コロナワールド 徳島県 徳島市 イオンシネマ徳島 徳島県 北島町 シネマサンシャイン北島 愛媛県 伊予郡 シネマサンシャインエミフルMASAKI 福岡県 福岡市 ユナイテッド・シネマキャナルシティ13 福岡県 福岡市 ユナイテッド・シネマ福岡ももち 福岡県 北九州市 小倉コロナワールド 福岡県 中間市 ユナイテッド・シネマなかま16 福岡県 筑紫野市 イオンシネマ筑紫野 佐賀県 佐賀市 109シネマズ佐賀 長崎県 長崎市 ユナイテッド・シネマ長崎 熊本県 熊本市 ユナイテッド・シネマ熊本 鹿児島県 姶良市 シネマサンシャイン姶良 沖縄県 浦添市 ローソン・ユナイテッドシネマPARCO CITY 浦添